Oposición venezolana pide que Latinoamérica se implique en sancionar a Nicolás Maduro

Varios opositores pidieron hoy desde España a los gobiernos democráticos que apoyen a la Asamblea Nacional (AN) y al Tribunal Supremo como "únicos poderes legítimos" de Venezuela y que la Unión Europea (UE) y Latinoamérica presionen a la "dictadura" de Nicolás Maduro, sobre todo con "más sanciones" a sus representantes.

En rueda de prensa en Madrid, partidos y organizaciones civiles instaron a la comunidad internacional a que no reconozca a Maduro, que juró este jueves para un nuevo mandato presidencial de seis años, pues consideran que los comicios de mayo pasado fueron un "turbio proceso electoral".

"Esta usurpación de la Presidencia traerá efectos trágicos tanto para la paz interna de la República, como para el equilibrio democrático y económico en todo el continente y, por tal, debe ser repudiado enérgicamente", según un comunicado conjunto, leído por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Ante lo que denominan "vacío de poder" porque "no hay presidente electo", plantearon que el presidente de la Asamblea asuma provisionalmente el poder, según las previsiones constitucionales, convoque elecciones libres en el plazo de 30 días y que el gobierno de transición sea respaldado por las instancias internacionales.

Participaron, además de Ledezma, el diputado de la AN Ramón López, el expreso "político" Sergio Contreras: el exsecretario de la AN José Ignacio Guédez; y representantes de los partidos opositores españoles PP (centroderecha) y Ciudadanos (liberales). Ledezma repasó todos los "atropellos, desmanes y violaciones de derechos humanos y constitucionales" de Maduro.

El jueves se cerró, a su juicio, un "oscuro período dictatorial y se inicia el camino a la transición". Pidió a la comunidad internacional que ratifique el reconocimiento de la AN y del Tribunal Supremo, "mantenga vigentes sanciones y se incrementen" no solo en EEUU, Suiza y la UE, sino en toda Latinoamérica. Debe pasarse de "simples resoluciones declaratorias a sanciones financieras personalizadas en toda Latinoamérica", instó.

La obligación moral de un dirigente democrático, según Ledezma, es "no coquetear con dictaduras o mirar para los lados cuando lo de Venezuela es una catástrofe humanitaria". Ramón López insistió en que Venezuela "no tiene presidente desde ayer", así que es "obligación" de la AN convocar comicios. Pero no se pueden dejar en manos del Consejo Electoral Nacional "corrupto", sino proveer todos los mecanismos para restituir el orden constitucional.

Esto es también un objetivo no solo venezolano, sino internacional en favor de la democracia y derechos humanos - argumentó - pues es el momento de la verdad, de la caída del gobierno de Maduro". Ignacio Guédez resaltó que, por primer vez, la comunidad internacional "desconoce la legitimidad de origen de Maduro", quien "impuso" una Asamblea Constituyente como "soviet de su propio partido" para "anular" a la AN.

Valoró el paro cívico y las calles vacías y en silencio de Caracas ayer como forma de protesta. Denunció la "represión indiscriminada" y los "allanamientos preventivos" porque Maduro sabe que su poder "se basa en la pólvora". Los opositores pidieron "suspender inmediatamente todo tipo de cooperación militar" con Venezuela.

Contreras llamó a que se reconozca a la AN como "único" órgano representativo de la soberanía nacional y pidió que ni un solo embajador, cónsul u otra autoridad que represente a la "dictadura" sea reconocido internacionalmente.

El diputado de Ciudadanos Fernando Maura resumió la toma de posesión de Maduro como la de "un dictador, acompañado de otros dictadores", en alusión a los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Nicaragua, Daniel Ortega; y Cuba, Miguel Díaz-Canel.

"La respuesta de la comunidad internacional, de la UE y España debe ser la lucha contra estos dictadores", añadió. El Gobierno español no envió ninguna representación a la investidura de Maduro, pero Maura lo acusó de haberlo intentado de una "manera velada, sin transparencia".

El portavoz de Asuntos Exteriores del PP, José Ramón García Hernández, aseguró que le da "vergüenza" que el Gobierno español y su presidente, el socialista Pedro Sánchez, estén "validando a un tirano con su silencio".

El PP urgió el miércoles al Ejecutivo a que retire y llame inmediatamente a consultas al embajador de España en Venezuela. La Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima, la Unión Europea y EEUU negaron legitimidad al nuevo mandato del gobernante venezolano al no reconocer el resultado de los comicios presidenciales.

Maduro fue reelegido con cerca del 70 % de los votos, pero los principales dirigentes antichavistas no pudieron presentarse por haber sido inhabilitados políticamente. Según la ONU, tres millones de venezolanos han salido del país para huir de la profunda y prolongada crisis económica, política y social.