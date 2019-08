Viudo de Bhutto niega permiso para una autopsia

NAUDERO, PAKISTÁN /AFP



El viudo de la ex líder de la oposición paquistaní, Benazir Bhutto, muerta el jueves en un atentado, declaró este domingo que no dio permiso al gobierno para practicar una autopsia al cadáver de su esposa, y pidió a la ONU que investigue las circunstancias de este “asesinato”.



“No autoricé que se realizara una autopsia. He vivido demasiado tiempo en este país como para saber cómo se realizan”, declaró Asif Ali Zardari a la prensa desde Naudero, al sur, donde se encuentra la residencia de la familia.



Sin embargo, el viudo no explicó cuál había sido su respuesta a la propuesta del gobierno de exhumar el cadáver de Bhutto, enterrada el viernes, para poner fin a las especulaciones y versiones encontradas sobre las causas exactas de su muerte.