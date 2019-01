La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, consideró hoy esencial la labor de las redes sociales para que el ultraderechista Jair Bolsonaro fuese elegido presidente, ya que “dos semanas antes de las votaciones, las encuestas, incluso las suyas, les daban un 6 % de votos como máximo”.

En la ciudad española de Sevilla (sur), donde participó en una mesa redonda sobre humanismo, Rousseff dio las claves para que un partido de extrema derecha gobierne ahora “el segundo país con más población negra del mundo y el primero fuera de África”.

La expresidenta brasileña recordó que “la extrema derecha de Brasil no tenia ningún partido, nada de apoyo en ninguna elección anterior, no llegaba al 3 % de apoyo, no tenía reflejo en televisión, pero sí lo ha tenido en las redes sociales”.

“Bolsonaro no tiene estructura, no tiene presencia en televisión, pero tiene una base ideológica”, explicó. Rousseff reconoció que un discurso extremista como el del actual presidente brasileño ha calado incluso “en la población negra”, de la que dijo que, durante su mandato, fue objeto “de toda una política de acceso a la educación, considerando que es una de las bases de la igualdad”.

“La democracia es una tensión permanente entre lo universal y la inmensa desigualdad, que exige un tratamiento específico”, dijo, y precisó que en ese ambiente, en su país, se ha producido, “un resurgimiento de la extrema derecha, que siempre se subestima".

Sin embargo, “el financiamiento empresarial y la difusión vía WhatsApp fueron extremadamente significativos” para conseguir esos resultados, afirmó.

Rousseff reconoció que en su país “hay aquellos que no aceptaron los resultados, pero no hay que anular las elecciones, hay que investigar cómo se produjeron los resultados”, para defender a las instituciones y al propio Partido Progresista (PP).

“No son corruptos. Si hubo compañeros que cayeron en la corrupción que paguen por ello, pero no consiento que se diga que el PP es un partido corrupto”, concluyó.