El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Juan Guaidó, pidió hoy a los opositores, a los que ha convocado a una lucha para desalojar del poder a Nicolás Maduro, que no difundan "información falsa", al asegurar que en las redes sociales se propagan noticias no verificadas contra el antichavismo.

"¿Ustedes conocen el fenómeno de las noticias falsas? ¿Lo que llaman el 'fake news'? Somos víctimas todos los días", dijo Guaidó en un cabildo abierto ante cientos de personas en Caracas.

Lea: Maduro pide a la justicia de Venezuela actuar rápidamente si se dan protestas violentas

"Como ciudadanos yo les pido que nos ayuden (...), lo primero que debemos hacer es verificar la fuente", añadió.

Según dijo, en días pasados miles de personas difundieron en las redes sociales una noticia que aseguraba que él respaldaba el relanzamiento de la mesa de diálogos con el Gobierno de Nicolás Maduro, rota a principios de 2018 sin acuerdos significativos.

También: Oposición venezolana toma un nuevo aire en su empeño por sacar a Maduro

"Tenemos que tener mucho cuidado (...) si usted no puede verificar el origen no la transmita, porque estamos ayudando indirectamente (al chavismo) y estamos dando propaganda a algo que es falso, no propague información falsa", insistió.

Guaidó, así como el Parlamento en pleno, ha dicho que no reconoce la legitimidad del nuevo período de Gobierno de 6 años que juró Nicolás Maduro el pasado jueves ante el Supremo.

El opositor ha convocado, además, a una manifestación en las calles para el próximo día 23 para denunciar lo que asegura es la "usurpación" de la Presidencia a manos de Maduro.

De interés: Parlamento dice que amnistía no busca propiciar golpe de Estado en Venezuela

El líder chavista ganó con holgura los comicios de mayo, pero la oposición tachó el evento como fraudulento y ni siquiera se presentó.

Por esta razón, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la UE no reconocen la legitimidad de su segundo término, que le mantendrá en el cargo, al menos, hasta 2025.