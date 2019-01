La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, afirmó hoy en una carta dirigida al líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, que ve "imposible" excluir la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) sin un acuerdo el próximo 29 de marzo.

"No está en poder de este Gobierno descartar un 'no acuerdo'", indica May, quien subraya que existen "dos modos" de evitar ese escenario: que el Parlamento ratifique un documento de salida pactado con la UE o que Londres revoque la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa y cancele el "brexit".

La primera ministra destaca que esa última opción iría en contra del resultado del referéndum de 2016, en el que se impuso la retirada de la UE, lo que está comprometida a respetar.

"No creo que la Unión Europea esté de acuerdo en extender nuestra pertenencia simplemente para permitir que haya más debate sobre el 'brexit' en el Reino Unido", agrega la jefa de Gobierno.

Corbyn rechazó anoche reunirse con May para explorar posibles acuerdos que puedan contar con una mayoría parlamentaria hasta que el Gobierno retire de la mesa la posibilidad de una ruptura abrupta con la UE, después de que el pasado martes la Cámara de los Comunes rechazara, por 432 votos en contra y 202 a favor, el pacto sobre el "brexit" alcanzado por Londres y Bruselas.

El líder laborista escribió hoy a los diputados y miembros de su formación para que no tomen parte en la ronda de contactos que está llevando a cabo el Ejecutivo conservador hasta que se cumpla esa condición.

En su misiva, Corbyn recalcó que la posición oficial del partido respecto al "brexit" es renegociar las condiciones pactadas con Bruselas para forjar una "nueva unión aduanera en la que el Reino Unido tenga voz sobre futuros acuerdos comerciales" con terceros países.

May, por su parte, urge al responsable del Partido Laborista a dialogar "sin precondiciones".

"Queda poco tiempo antes de que abandonemos la Unión Europea, el 29 de marzo, así que debemos encontrar rápidamente un modo de avanzar", señala la carta dirigida a Corbyn.

"Como políticos, tenemos la responsabilidad no solo de decir lo que queremos, sino también de explicar cómo pretendemos lograrlo. Entiendo que usted querría poner sobre la mesa sus propias propuestas y yo estaría encantada de discutirlas", agrega May.