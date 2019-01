El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró hoy que la organización está dispuesta a utilizar sus "buenos oficios" para tratar de impulsar una solución política a la crisis en Venezuela.

"Para nosotros está muy claro que solo una solución política inclusiva puede resolver y dar respuesta a los problemas de Venezuela", dijo Guterres en una conferencia de prensa en Naciones Unidas.

Lea: EE.UU. y otros siete países piden una reunión en la OEA sobre Venezuela

El portugués aseguró que ese fue el mensaje que reiteró al canciller venezolano, Jorge Arreza, en una reunión que mantuvieron esta semana en Nueva York.

La cita tuvo lugar después de que el pasado sábado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidiera a Guterres ayuda para relanzar la mesa de negociaciones con la oposición.

También: "Somos gente con la que se puede hablar, negociar", dice Maduro en mensaje a Trump

El jefe de Naciones Unidas apuntó que la organización ha ofrecido sus "buenos oficios", pero dejó claro que eso es algo que "sólo puede funcionar si todos (los bandos involucrados) están de acuerdo".

Preguntado por la decisión de numerosos países latinoamericanos de no reconocer como legítimo el nuevo mandato iniciado este mes por Maduro, Guterres recordó que la ONU "no hace reconocimientos de Gobiernos", pero "respeta el derecho soberano de los Estados de reconocer o no Gobiernos de otros Estados".

De interés: Una transición democrática en Venezuela parece posible, según analistas

Además, ofreció también sus "buenos oficios" para mediar entre los distintos países de la región, pero dijo que en este momento la ONU no tiene "ninguna iniciativa específica" en ese sentido.