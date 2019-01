El Supremo venezolano no reconoce al Parlamento por "inconstitucional"

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró hoy que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, es "inconstitucional" y "no tiene junta directiva", por tanto no reconocen al opositor Juan Guaidó como presidente de la Cámara.

La Sala Constitucional del TSJ explicó que hace esta declaración en vista de la "omisión constitucional reiterada" en que ha incurrido el Legislativo, un órgano que fue declarado en "desacato" por el Supremo, pocas semanas después de que el oficialismo perdiera la mayoría de los escaños.

Noticia en desarrollo...