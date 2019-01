Colombia responde a Cuba que no hay protocolos que amparen el terrorismo

El Gobierno de Colombia respondió hoy a Cuba que "no hay protocolo que ampare el terrorismo" y por eso le reiteró su petición de que le entregue a los miembros del ELN de la delegación de paz, tras la admisión por esa guerrilla de la autoría del atentado contra la Escuela de Cadetes que dejó 20 muertos.

"El Gobierno nacional insistirá en la entrega inmediata de los miembros de la delegación del ELN que se encuentran en Cuba y hay una razón profunda para ello, el ELN como organización reconoce su autoría (del ataque terrorista) y como organización debe ser responsable", manifestó el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en una rueda de prensa.

Lea: Cuba asegura que jamás ha permitido organizar atentados en su territorio

El pasado viernes el presidente colombiano, Iván Duque, ordenó reactivar las órdenes de captura contra diez miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que integraban la delegación de este grupo en Cuba, sede de las negociaciones, ante lo cual La Habana invocó el sábado protocolos diplomáticos.

El atentado del pasado jueves contra la Escuela de Cadetes de la Policía de Colombia en Bogotá, que dejó 20 muertos, más el atacante, y 68 heridos, fue asumido hoy lunes por el ELN en un artículo publicado en la página web de esa guerrilla.

"Cuba actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación. Está en consulta con las Partes y otros Garantes", escribió ese día el canciller Bruno Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Ceballos dijo hoy: "esos protocolos estaban destinados a unos procedimientos logísticos, una vez se rompieran esos diálogos, diálogos que nosotros (Gobierno colombiano) jamás reanudamos como el país lo conoce", ya que desde el inicio de su Gobierno, Duque los condicionó a que el ELN liberara a todos los secuestrados que tiene y renunciara a toda actividad criminal.

"Nosotros como Gobierno no podemos permitir que se aplique un protocolo para que unos señores regresen a sus filas en Colombia y se internen en la selva para esconderse de la Justicia", afirmó el comisionado de Paz, quien añadió que "no hay razón jurídica, no hay razón política, no hay razón ética" que justifique la protección a los miembros del ELN.

También: "Timochenko" pide a Duque mantener el diálogo de paz con el ELN

Por su parte, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo García, que también participó en la rueda de prensa celebrada en la Casa de Nariño, dijo que Cuba está en la obligación de entregar a los delegados del ELN que están en la isla caribeña.

"El Gobierno de Cuba tiene la obligación internacional de darle efecto a las órdenes de captura (...) proceder a aprehender a los integrantes de ese grupo terrorista y ponerlos a disposición de las autoridades", expresó el canciller.

En ese punto, el comisionado de paz aseguró que el Gobierno de Cuba "nunca se ha negado a la entrega y eso es muy importante".

A continuación, el canciller Trujillo dijo que lo que se busca "es la acción conjunta de dos Estados que tienen compromisos internacionales en la lucha contra el terrorismo".

"En 1932 Cuba y Colombia firmaron un tratado de extradición y el tratado de extradición está vigente, por tanto (...) procederemos a recurrir a todos los instrumentos que el Estado colombiano tiene para que estas personas sena entregadas de la manera más rápida a la justicia colombiana", recordó el canciller.

Poco antes de la rueda de prensa, el Gobierno cubano aseguró que "jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas".

De interés: Colombianos comienzan manifestaciones para decirle "no" al terrorismo

Esta madrugada el ELN reivindicó el atentado del jueves contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, que dejó 20 personas muertas, entre ellas la ecuatoriana Erika Chicó Vallejo, y 68 heridos, ataque que ha sido ampliamente repudiado por los colombianos y por la comunidad internacional.

Con relación al impacto que esta situación puede tener en las relaciones con la isla, el canciller colombiano dijo: "Nuestra relación con Cuba en este caso específico la entendemos como una relación de cooperación entre dos Estados y países que están comprometidos a combatir eficazmente el terrorismo".