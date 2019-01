Paula Díaz, una joven chilena afectada por una enfermedad degenerativa de naturaleza hasta ahora desconocida y que había solicitado la eutanasia a la expresidenta Michelle Bachelet y al actual mandatario, Sebastián Piñera, falleció este domingo en la ciudad de Talca a los 20 años.

Así lo confirmaron hoy los familiares y allegados de Paula, quien hace cinco años comenzó a sufrir espasmos y movimientos involuntarios que evolucionaron hasta caer postrada, con su cuerpo cada vez más rígido y con dolores que se tornaron insoportables.

"Ya no lo puedo soportar", decía en febrero del año pasado la joven en un vídeo dirigido a la presidenta Bachelet, en el que le solicitaba recibir la eutanasia para terminar con sus padecimientos y tener "descanso".

"Solo pido descanso, le suplico que me dé la eutanasia porque ya no soporto mi cuerpo. ¿Cómo no pueden entender que ya no puedo más?", señalaba entonces.

La eutanasia no está prevista en la legislación chilena, aunque a raíz del caso de Paula se han activado algunas iniciativas al respecto.

En junio del año pasado, ya con Sebastián Piñera en la presidencia, Vanessa Díaz, hermana de Paula, llegó hasta La Moneda con una petición similar.

"Pide descanso, ya está cansada de tantos años de sufrimiento, de tantas intervenciones, de no tener una respuesta médica oportuna. Lo ha pasado muy mal, diariamente, y su voluntad es descansar", dijo en esa oportunidad Vanessa a los periodistas.

"Se encuentra postrada, con las piernas atrofiadas, con un dolor persistente que ningún tratamiento ha podido disminuir", relató.

"Señor presidente, vengo a pedirle que escuche la petición. Ella pide descanso y tener una muerte digna", remarcó.

El Gobierno respondió a través de la ministra Cecilia Pérez (portavoz), quien sostuvo: "sentimos el dolor, la angustia de esta familia y de esta niña".

Agregó que el Gobierno de Piñera "es partidario de la vida", por lo cual la eutanasia "no sería una opción".

El caso, sin embargo, abrió el debate por la legalización de la eutanasia en Chile. En agosto pasado la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre el tema, tras lo cual se presentaron tres proyectos de ley que también fueron aprobados para su discusión.

El pasado diciembre, la Comisión acordó fusionar todos los proyectos, y según el diputado Juan Luis Castro, presidente de la instancia, el texto cuenta con el apoyo mayoritario de todos los sectores políticos.

"No más del 20 % o 30 % (de los diputados) no quieren discutir este tema, la gran mayoría sí quiere legislación y regulación en materia de eutanasia", dijo, aunque en febrero próximo el Congreso estará en receso y el asunto tendría que tramitarse desde el próximo marzo.