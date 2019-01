Rubio pide a Trump reconocer a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela

El senador estadounidense Marco Rubio pidió hoy al presidente de EE.UU., Donald Trump, reconocer al titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, como el "presidente legítimo" del país caribeño en lugar de Nicolás Maduro.

"Animamos al presidente (Trump) a que siga adelante con lo que ya ha declarado, que es que Maduro es ilegítimo. El siguiente paso lógico es reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como el presidente legítimo", declaró Rubio tras reunirse con el mandatario en la Casa Blanca.

Trump recibió hoy en la residencia presidencial a Rubio junto al nuevo gobernador de Florida, Ron de Santis, y los congresistas Rick Scott y Mario Díaz-Balart, todos republicanos del "estado soleado".

Rubio subrayó que Maduro, "que dice ser presidente ahora, no fue elegido" según la Constitución de Venezuela. Maduro asumió el pasado 10 de enero un segundo mandato tras las elecciones de mayo del año pasado, en las que no participó la mayoría de la oposición y que no han sido reconocidas por gran parte de la comunidad internacional.

Desde entonces, Guaidó se ha mostrado dispuesto a asumir una presidencia interina en Venezuela y la Asamblea Nacional se atribuyó hoy las competencias del Ejecutivo y designó a un embajador especial ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Por su parte, Scott indicó en Twitter que sostuvieron un "gran encuentro" con Trump, y detalló que discutieron "las atrocidades causadas por el régimen de Maduro" y cómo pueden ayudar a la gente de Venezuela "a restaurar la libertad y la democracia".

Horas antes, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, publicó un video en el que califica de "dictador" a Maduro, al tiempo que expresa su respaldo a la marcha convocada para mañana, miércoles, por la oposición.

"Mientras hacen que sus voces se hagan oír mañana, en nombre del pueblo estadounidense le decimos a la buena gente de Venezuela: Estamos con ustedes", afirmó Pence en el video.

"Estamos con ustedes, los apoyamos, y los seguiremos apoyando hasta que la democracia en Venezuela sea restaurada, y sus derechos de libertad que les pertenecen sean reivindicados", añadió.

El vicepresidente, además, reiteró que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, es el "último vestigio" de la democracia en Venezuela y reiteró su apoyo a Guaidó.

El Ejecutivo de Caracas rechazó las declaraciones de Pence e incluso el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó una "revisión total, absoluta de las relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos" y advirtió que en las próximas horas se tomarán decisiones de "carácter político y diplomático".