Unión Europea ve compatible su posición sobre Venezuela con la postura española

La Unión Europea (UE) subrayó hoy que ve compatible la posición sobre la situación en Venezuela adoptada unánimemente por sus 28 Estados miembros con la expresada por países como España, Francia o Alemania, que han dado un ultimátum de 8 días a Caracas para convocar elecciones presidenciales en el país.



"Fue una declaración acordada por los 28 Estados miembros, así que en esencia la UE está unida sobre este asunto", indicó hoy la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocijancic, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

"No veo incompatibilidad entre las diversas declaraciones y la posición común expresada por los Veintiocho en su declaración", agregó.



Los gobiernos de España, Francia, Alemania y Reino Unido dieron este sábado ocho días de plazo a Nicolás Maduro para que convoque elecciones en Venezuela y, si no lo hace, reconocerán al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente del país, un ultimátum al que se sumaron después Holanda y Portugal.

Posteriormente la UE, en un comunicado conjunto emitido por la alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogheirni, dejó abierta la posibilidad de reconocer a Guaidó como presidente y exigió la convocatoria de elecciones "en los próximos días", pero sin marcar un límite temporal concreto.



Kocijancic recordó que este fin de semana "expresaron total apoyo a la Asamblea Nacional -presidida por Guaidó- y pidieron nuevas elecciones que sean justas y creíbles, en línea con los estándares internacionales".

Para elaborar esa declaración, Mogherini estuvo en contacto con líderes europeos el sábado, incluido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recordó.



"Muy claramente la declaración pide urgentemente celebrar elecciones presidenciales justas y creíbles, con las garantías necesarias", explicó la portavoz, y aunque la UE no mencionó el plazo de "ocho días" sí que instó a que se convoquen "en los próximos días".



Recordó además que la UE podrá emprender acciones, incluido en el asunto del "reconocimiento del liderazgo del país", de acuerdo al artículo 233 de la Constitución venezolana.



"No veo incompatibilidad", insistió Kocijancic, quien consideró que "está claro es que esta posición la acordaron los 28 países de la UE".

En opinión de la UE, "es necesaria una acción en los próximos días y no porque lo digamos, sino porque el statu quo como está ahora no es sostenible", apuntó en referencia al "deterioro" de la situación social y la crisis humanitaria en el país.



La UE sigue "estrechamente" la situación y los ministros comunitarios de Exteriores abordarán el tema de Venezuela el próximo "jueves por la tarde", durante su reunión informal prevista en Bucarest para ese día y el siguiente.



Kocijancic no quiso entrar a especular sobre qué medidas puede llegar a tomar la UE y se limitó a subrayar que Mogherini continúa los contactos y a enfatizar que "nuestra petición está ahí": "Creemos que una acción urgente es necesaria" por parte de las autoridades venezolanas, agregó.



"Lo que está claro es que la UE, junto con los Estados miembros, está dispuesta apoyar la restauración de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, en línea con su Constitución", señaló.

El portavoz jefe de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, recordó en este contexto que el presidente de la institución, Jean-Claude Juncker, ha pedido "activar las cláusulas pasarela de mayoría cualificada en varias áreas, familiares con el asunto que ahora se está debatiendo, y ahora ven por qué", comentó.



Actualmente, las declaraciones sobre Política Exterior en la UE se deben aprobar por unanimidad de los Estados miembros.