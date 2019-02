El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles a un medio del sur de Florida que los legisladores de este estado influyeron en sus políticas sobre Venezuela, y reiteró su apoyo al país suramericano y a su nuevo presidente interino, Juan Guaidó.

Trump dijo que los principales legislad ores de Florida, incluido el senador Marco Rubio, estaban en el centro de su decisión. "Escucho mucho al senador Rubio sobre Venezuela, está cerca de su corazón", afirmó el mandatario al canal Local 10 News.

Cuando se le preguntó si EE.UU. se estaba preparando para una posible acción militar en Venezuela, Trump dijo: "Nunca comento sobre esto, apoyamos a la gente de Venezuela, y apoyamos a los venezolanos en el sur de la Florida, son excelentes personas, muchas de ellas".

Durante una exclusiva con este medio, que se emitirá esta noche brindó un adelanto, el presidente, que durante su gestión al frente del ejecutivo ha endurecido las políticas migratorias, expuso que lo que quiere es más inmigración legal como fuerza laboral.

"Necesitamos gente en nuestro país porque nuestras cifras de desempleo son muy bajas y tenemos un gran número de empresas que regresan a nuestro país", dijo Trump en declaraciones que le dio al medio en el Despacho Oval.

"Tenemos siete empresas automotrices que están regresando en este momento y habrá muchas más, lo hemos hecho muy bien y necesitamos gente", sostuvo el gobernante.

El presidente también abordó en la entrevista las quejas de algunos padres de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland (Florida), sobre la ausencia de comentarios en el discurso que ofreció el martes sobre el Estado de la Unión en torno a la masacre ocurrida en esta escuela hace casi un año.

Tres padres de las víctimas y un exalumno que sobrevivió al tiroteo que perpetró el joven Nikolas Cruz, y que se saldó con 17 víctimas mortales, asistieron al discurso del presidente como invitados de algunos miembros del Congreso.

"Primero que nada, no sabía que estaban allí, así que me hubiera gustado que me hubieran dicho que estaban allí entre un grupo numeroso de personas (...). He estado muy involucrado en esto, es una tragedia increíble y estas son cosas que pueden detenerse", zanjó Trump.