Más de 130.000 venezolanos solicitaron refugio en Perú y 400 lo recibieron

Un total de 131.388 venezolanos solicitaron refugio en Perú en 2018, pero en los últimos dos años sólo 400 venezolanos han obtenido ese estatus en el país, según informó este sábado el diario El Comercio.

"El Gobierno del Perú tiene claro que debe evitar la irregularidad de las personas porque ello va a generar vulnerabilidad", explicó al diario el secretario ejecutivo de la Comisión Especial para los Refugiados del ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, Patricio Rubio.

En 2017, Perú pasó de tener 4.415 solicitudes de refugio a cerca de 34.000 pedidos, donde unos 33.000 eran de venezolanos, indicó Rubio.

El entonces gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) creó el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que les daba una autorización de permanencia de un año a los venezolanos, que huían de las crisis política y humanitaria en su país.

Sin embargo, al vencer la vigencia para el trámite del PTP a fines del 2018, las solicitudes de refugio se incrementaron ese año a 131.388 y la cancillería estima que en 2019 seguirán aumentando.

A pesar del alto número de solicitudes, el Estado peruano ha otorgado sólo el 0,24 % de los pedidos de refugio, un total de 400 entre 2016 y 2018.

Rubio señaló que "mientras tengan algo que les permita permanecer legalmente y trabajar en el Perú, van a sostenerse".

"No es que no resolvamos los casos que no califican, sino que les damos prioridad a quienes sí tienen elementos de persecución" en su país de origen, puntualizó el funcionario.

La crisis en Venezuela ha provocado el ingreso a Perú de más de 650.000 ciudadanos procedentes de ese país en los últimos dos años, de los cuales cerca de 500.000 solicitaron el PTP, 15.000 han tramitado su residencia y 9.000 ya han recibido sus documentos de extranjería en el país.

De acuerdo a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hacia finales de este año habrá 1,3 millones de venezolanos en Perú y alrededor de 300.000 refugiados y migrantes transitarán por el territorio peruano en el 2019.