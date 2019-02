Canciller argentino: Maduro no quiere perder control "de lo poco que queda"

El canciller argentino, Jorge Faurie, aseguró este lunes que el régimen de Nicolás Maduro se niega al ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela para no perder el control de "lo poco que queda de alimento" en el país suramericano.

"Queremos que se recupere la democracia, que vuelva a primar la libertad y que los venezolanos vuelvan a una calidad de vida de la que carecen en absoluto, no solo porque no tienen derechos humanos, ni libertad ni democracia, sino porque no tienen alimentos ni medicamentos", afirmó Faurie.

En rueda de prensa, el canciller argentino resaltó que "la mayor parte de la comunidad internacional que mantiene relaciones relevantes con Venezuela ha reconocido la legitimidad del presidente encargado, Juan Guaidó, cuyo objetivo es la convocatoria de elecciones".

Recordó el llamado de Guaidó para que "las fuerzas armadas sean parte del esfuerzo de recibir toda la ayuda humanitaria y contribuir a distribuirla, que es algo a lo que el régimen madurista se niega porque no quiere perder el control de lo poco que queda de alimento, que lo distribuye con un criterio de clientelismo político".

Sostuvo que Guaidó, quien el 23 de enero se proclamó presidente interino de Venezuela, "gradualmente tiene que hacerse cargo de los resortes de poder que tiene el Gobierno venezolano, que en parte son todavía retenidos ilegítimamente por el régimen de Maduro".

Faurie consideró que "uno de los elementos" en los que el presidente encargado debe "ejercer su autoridad plenamente" es "frente a las fuerzas armadas de Venezuela". Según el canciller argentino, "los mecanismos regionales a disposición tienen que ayudar a que cualquiera de las soluciones que ocurran en Venezuela eviten en primera instancia el uso de la fuerza".

"Lo importante es que ayudemos al presidente encargado Guaidó a hacerse cargo de los elementos que tiene la estructura del Estado para poder efectivamente ejercer el poder que hoy toda la comunidad internacional le reconoce a Guaidó", insistió. Argentina, que ha reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, integra el Grupo de Lima junto a otras naciones americanas que reclaman la urgente convocatoria a elecciones transparentes en el país suramericano.