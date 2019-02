El presidente de EE.UU., Donald Trump, no descartó este miércoles enviar 5.000 soldados a Colombia para atajar la situación en Venezuela y, al ser preguntado al respecto durante una reunión con su homólogo colombiano, Iván Duque, se limitó a decir: "ya veremos".

"Nuestros militares (estadounidenses y colombianos) están muy concentrados y trabajando juntos, vamos a ver cómo esto funciona", dijo Trump en declaraciones a la prensa durante su encuentro con Duque en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Los periodistas preguntaron a Trump sobre la polémica frase "5.000 tropas a Colombia" que podía leerse en el bloc de notas con el que compareció a finales de enero ante la prensa su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

"Ya veremos", contestó Trump, quien al principio de su comparecencia aseguró que "nunca" había hablado sobre el envío de soldados estadounidenses a Colombia. Además, el presidente reiteró que la opción militar sigue sobre la mesa y señaló que tiene "un plan B, C y D" para Venezuela en caso de que Nicolás Maduro no abandone el poder y dé el relevo al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que en enero se proclamó presidente interino del país. "Siempre tengo un plan B, C y D. Yo probablemente tendré más flexibilidad que cualquier hombre en este puesto", indicó Trump.

Asimismo, remarcó que su estrategia en Venezuela tiene "un apoyo tremendo": "Tenemos un apoyo tremendo en toda Sudamérica y en todo el mundo. Veremos muchas cosas en las próximas semanas. Veremos lo que ocurre", apuntó.

Por otro lado, el presidente estadounidense, que hasta ahora nunca se había referido en público a Guaidó, le dedicó varios elogios, aunque sin mencionar su nombre. "Tengo un gran respeto por el hombre que la mayoría de la gente, mucha gente, cree que es el presidente de Venezuela.

Es muy valiente", opinó Trump. "Es una situación muy valiente, lo que está haciendo, como saben. He visto lo que ha ocurrido en las calles, y he visto lo que ha pasado con las ejecuciones, así que realmente creo que tiene mucho mérito" la actuación de Guaidó, agregó.

Trump advirtió de que Maduro está cometiendo "un error terrible al no permitir" que la ayuda humanitaria estadounidense que se encuentra en la frontera venezolana con Colombia entre al país.

"Tienen que poder hacer que los alimentos entren (en Venezuela), y en muchos casos, están entrando. Han bloqueado uno de los puentes, pero no han podido bloquear los otros. Quieren intentarlo", señaló, sin aclarar cómo podría ayudar EE.UU. a que eso ocurra.

Y preguntado por si EE.UU. estaría dispuesto a garantizar una "amnistía" para Maduro, Trump respondió: "Es algo que no hemos considerado". Duque, por su parte, avisó a Maduro de que bloquear el ingreso de asistencia será considerado un "crimen contra la humanidad". "Creo que tenemos que darle un mensaje muy fuerte a la dictadura. Obstruir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad", destacó Duque.