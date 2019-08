Mundo al Día Jorge Eduardo Arellano

Kibaki jura como presidente de Kenia

Nairobi /EFE

Mwai Kibaki juró ayer como presidente de Kenia, en su segundo mandato, poco después de ser proclamado vencedor de los comicios del jueves por la Comisión Electoral, según imágenes difundidas por la televisión de Kenia.



La toma de posesión presidencial se produjo con menos de una hora de diferencia desde que las autoridades electorales anunciaron que había obtenido más votos que el dirigente opositor Raila Odinga.



Ejército enfrenta a oposición en barriada de Nairobi

Nairobi /EFE

La violencia ha estallado en puntos de Nairobi y en otros lugares de Kenia, y sólo en la barriada pobre de Kibera varias personas han resultado muertas o heridas por los disparos del Ejército, según pudo comprobar EFE.



Por otra parte, el Gobierno suspendió todas las emisiones en directo de las cadenas de televisión, alegando razones de seguridad.



El “no” a aventaja al “sí” en Bolivia

La Paz /EFE

El “no” al proyecto de nueva Constitución impulsado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, aventaja al “sí” por un estrecho margen de dos puntos, según una encuesta difundida ayer por el diario La Razón, de La Paz.



El sondeo, elaborado por la consultora privada Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, establece que un 41 por ciento de los bolivianos rechazaría la propuesta constitucional de Morales si el referendo sobre ese texto se celebrara hoy, frente a un 39 por ciento que la aprobaría.



El presidente de Puntlandia seguirá en Bosaso

Johannesburgo /EFE

El presidente de la región somalí de Puntlandia, Adde Musse, se ha comprometido a quedarse en Bosaso hasta que se resuelva el secuestro de una médica española y una enfermera argentina, dijeron ayer fuentes diplomáticas.



Musse, que tiene su sede en Garowe, unos 400 kilómetros al sur de Bosaso, llegó el sábado a esta última ciudad para encabezar los esfuerzos que permitan una pronta liberación de la española Mercedes García y de la argentina Pilar Bauza.



Sarkozy amenaza con romper relaciones con Siria

El Cairo /EFE

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, amenazó ayer en El Cairo con romper las relaciones con Siria si no colabora en la elección presidencial libanesa, e instó al diálogo con Irán para resolver el contencioso nuclear.



“No mantendré contactos con los sirios a menos que recibamos pruebas de que ellos han permitido a los libaneses elegir a un presidente consensuado”, dijo Sarkozy en una rueda conjunta en El Cairo con su homólogo egipcio, Hosni Mubarak.



Rescatan más cadáveres en edificio derrumbado en Alejandría

El Cairo /EFE

La cifra de cadáveres rescatados del edificio de doce plantas que se derrumbó el lunes pasado en la ciudad costera egipcia de Alejandría, (norte), asciende ya a 37, varios de los cuales son de mujeres y niños, informaron ayer a EFE fuentes de seguridad.



Según las fuentes, los equipos de rescate, que trabajan en colaboración con efectivos de la Defensa Civil y del Ejército, decidirán pronto si continúan o no con sus labores de búsqueda entre los escombros del inmueble.



Treinta y tres rebeldes tamiles mueren en combate

Colombo /EFE

Al menos 33 rebeldes tamiles murieron y 38 resultaron heridos en una ofensiva del Ejército de Sri Lanka en la región norteña de Parappakandal, dominada por la guerrilla, aseguró ayer en un comunicado el Ministerio ceilanés de Defensa.



“Las tropas avanzaron en Parappakandal Oeste, en las áreas no liberadas de Mannar, y tomaron el control total de un kilómetro cuadrado de territorio”, dijo en la nota el portavoz militar, Udaya Nanayakkara.



Soldados israelíes matan a dos milicianos palestinos

Jerusalén /EFE

Efectivos del Ejército israelí mataron ayer a dos milicianos palestinos junto a la cerca fronteriza con la franja de Gaza, informó de fuentes militares la radio pública.



Los milicianos fueron atacados por soldados del Batallón de Patrullas del Desierto bajo sospecha de que se disponían a colocar un artefacto explosivo, según esas fuentes. En el lugar del incidente, agregaron, hallaron las armas de los milicianos y el explosivo que llevaban.



Primer ministro japonés se postra ante Confucio

Pekín /EFE

El primer ministro japonés, Yasuo Fukuda, finalizó ayer su viaje oficial a China con otro importante gesto de acercamiento al gran rival regional de Tokio: una visita al lugar de nacimiento del filósofo chino Confucio, a cuya imagen dedicó una solemne reverencia.



En el último acto de su visita de cuatro días, Fukuda visitó la ciudad de Qufu, origen del filósofo que hace 2,500 años asentó las bases del pensamiento oriental, tan vigente hoy en día en la China comunista como en el Japón de las altas tecnologías.



Primer ministro británico promete “cambios importantes”



Londres /EFE

El primer ministro británico, Gordon Brown, ha prometido “cambios reales e importantes” para 2008 en el Reino Unido, y ha recordado que la lucha contra la amenaza terrorista es un asunto “crucial” en su agenda política.



En su primer mensaje de Año Nuevo, del que se hacen eco los medios británicos, Brown anticipó que su gobierno planea llevar a cabo reformas importantes en “áreas vitales” como son la sanidad, el sistema de pensiones o la energía.