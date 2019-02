EEUU ordena la salida de Haití de su personal diplomático no esencial

Además de la orden de evacuación de sus diplomáticos y familias, EEUU elevó al máximo su nivel de alerta de viaje para Haití, por lo que recomendó a los ciudadanos estadounidenses no desplazarse a la nación caribeña al considerar la situación de seguridad "muy inestable".

El Gobierno de Estados Unidos ordenó este jueves la salida de Haití de todo su personal diplomático no esencial y de sus familias debido a las protestas antigubernamentales que sacuden la nación caribeña desde hace una semana y en las que han muerto al menos nueve personas.

También recomendó a los ciudadanos estadounidenses que estén en estos momentos en Haití que "consideren seriamente su salida tan pronto como puedan hacerlo de forma segura".

"Los vuelos comerciales siguen disponibles y los vuelos operan con normalidad desde los aeropuertos internacionales de Puerto Príncipe y Cabo Haitiano.

No viajen a los aeropuertos a menos que sea seguro. Si encuentran bloqueos o marchas, den la vuelta y no traten de pasar", recomendó Washington. Asimismo, les pidió que "no busquen refugio" en las instalaciones de la embajada estadounidense en Puerto Príncipe, que en estos momentos está habilitada únicamente para brindar servicios de emergencia.

El Gobierno de EEUU se hizo eco de "informaciones sobre hombres armados en las inmediaciones de los complejos de viviendas del personal de la embajada estadounidense", por lo que les instó a mantenerse en el interior del recinto.

Nueve días de protestas

Haití cumplió este viernes nueve días de protestas convocadas por sectores de la oposición que exigen la renuncia de su presidente, Jovenel Moise, ante la crisis política y económica que atraviesa el país y el escándalo de corrupción que salpica al mandatario.

El canciller de Moise, Bocchit Edmond, estuvo este jueves en Washington, donde se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Almagro, que en otros países ha alentado protestas opositoras, en el caso de Haití hizo un llamamiento "a participar activamente en el proceso de diálogo, respetar el proceso democrático y recurrir a formas pacíficas para resolver conflictos".