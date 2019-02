Eurodiputados intentarán entrar a Venezuela desde Colombia

Los eurodiputados del Partido Popular Europeo (derecha) a los que el gobierno venezolano impidió entrar el domingo en Venezuela, intentarán ingresar desde Colombia el próximo sábado con la ayuda humanitaria que busca introducir el líder opositor Juan Guaidó, anunció el diputado español Esteban González Pons.

"Me llamó el canciller colombiano y me dijo: 'Vengan ustedes a Colombia el próximo sábado'. Y hemos aceptado la invitación y lo que no pudimos hacer en Caracas vamos a intentar hacerlo el sábado que viene en Cúcuta pasando con alimentos, medicinas", indicó González Pons a periodistas en Madrid.

González Pons encabezó la delegación de cinco eurodiputados, tres españoles, una holandesa y un portugués, del Partido Popular Europeo (PPE) a los cuales el gobierno del presidente Nicolás Maduro impidió ingresar al país el domingo.

La delegación había sido invitada por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por 50 países, y el objetivo era reunirse con él, con oenegés y tratar de visitar al encarcelado líder opositor Leopoldo López, explicó González Pons.

González Pons pidió que la Unión Europea y España abandonen el Grupo de Contacto de países europeos y latinoamericanos que impulsa elecciones presidenciales como una salida pacífica a la crisis en Venezuela.

Asimismo, exigió que la UE retire las credenciales a los embajadores de Maduro acreditados en países europeos y sancione a su canciller Jorge Arriaza, quien acusó a los eurodiputados de pretender visitar Venezuela "con fines conspirativos".