Enfermos de VIH ni siquiera pueden “morir en paz” en Venezuela

La Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), que representa a las personas con VIH, reporta el fallecimiento de al menos 6,000 personas en 2018 por falta de medicamentos Antirretrovirales y contra enfermedades oportunistas.

Eduardo Franco, Secretario de la RVG+, dijo a El Nuevo Diario que el desabastecimiento de medicamentos en el país ha ido creciendo desde 2009, hasta llegar a la escasez total.

Es la causa de que muchos venezolanos hayan desarrollado multirresistencia a los cócteles de fármacos, debido a que han tenido que interrumpir los esquemas de tratamiento.

En esta entrevista, Franco habla sobre la lucha de la RVG+ para conseguir medicamentos y de la situación actual en el país, que incluye acoso y detención a los defensores con VIH en Venezuela.

“El 15 de febrero, a las 10 a.m. fue allanada la fundación Manos amigas por la vida, del estado de Carabobo, por funcionarios del gobierno, quienes sustrajeron documentación, equipos electrónicos, medicamentos antirretrovirales y contra enfermedades oportunistas, así como leche en polvo. El procedimiento fue ilegal; detuvieron a los de la directiva por más de 7 horas y no han devuelto las cosas, no hay órdenes de aprehensión, siguen acosando a los defensores con VIH en Venezuela. El fin de semana pasado fueron acosadas otras organizaciones en los Estados Lara y Portuguesa. Por esta acción del viernes se pronunció Onusida, Fondo Global, la Red Latinoamericana de Personas con VIH y la Red Global de las personas con VIH”, señaló Franco.

¿Desde cuándo están enfrentando la falta de antirretrovirales?

Venezuela fue uno de los países con la mejor tecnología y variedad de medicamentos de Suramérica y con mayor eficacia en Latinoamérica, en atención a personas con VIH, sin embargo, toda la crisis ha venido aumentando a través de los años.

Todo inició cuando en 2003, el Instituto de Seguro Social Venezolano deja de comprar los antirretrovirales para las personas que estaban inscritas en el Seguro Social. Esto conllevó a que muchos fallecieran por el alto costo de los medicamentos.

Después de una larga lucha con diferentes organizaciones, en el 2003 se lograron reuniones con el Ministerio de Salud, que absorbió a todas las personas que estaban en el Seguro y que se habían quedado sin medicamentos, pero luego vinieron fallas de medicinas por no hacer las compras a tiempo y es por ello que en 2006 se crea la Red para monitorear la falta de medicamentos, de atención o cualquier violación de derechos humanos a las personas que viven con VIH en cualquiera de los Estados del país.

De ahí en adelante vino un deterioro en el sistema de salud que conlleva a la falta total de medicamentos. Empieza a agravarse en 2009 y nos llevó a 2016, cuando se agudizó con escases del 60%, pero fue en 2018 que tuvimos desabastecimiento total de antirretrovirales, que no se compran en Venezuela desde 2017.

¿Cuáles son los efectos en la comunidad con VIH en Venezuela?

El Ministerio de Salud nunca ha dado una respuesta de por qué no compran antirretrovirales. Hasta el mes de diciembre no habíamos tenido contacto con ellos, porque tenían un hermetismo total. En vista de la grave situación que vivíamos, el 18 de abril de 2018, decidimos los estados más cercanos, hacer una protesta en el Ministerio de Salud en la Plaza Caracas. Fue una protesta con más de 800 personas que tomamos el ministerio donde estaba el ministro Luis López, quien nunca hizo su trabajo. Nos lanzaron la Guardia Nacional y terminamos hablando con el viceministro, que fue despedido al día siguiente por habernos atendido. Al final no tuvimos respuesta a las denuncias por la cantidad de fallecidos por falta de medicamentos.

Empezamos otras acciones a nivel internacional. La RVG+ pidió ayuda al Fondo Global, pero se nos negó dos veces por ser un país de mediano ingreso económico, por lo cual no éramos elegibles, sin embargo después de esta protesta en la que evidenciamos la falta de medicamentos, el Fondo Global cambió su postura y prestó ayuda por la emergencia que se está viviendo en Venezuela.

Justamente muchas personas murieron y muchas siguen muriendo por la falta de medicamentos. Durante tres meses hubo desabastecimiento total, que tenemos evidenciado a través del monitoreo y que hemos denunciado a nivel internacional.

¿Qué organismos les han dado respuesta en su clamor por medicamentos?

En 2018 en Venezuela murieron más de 6 mil personas por falta de tratamiento antirretrovirales y tuvimos que empezar a pedir ayuda. La primera ayuda nos la dio Acción Solidaria, en Caracas, y se sumó Fundación AID FOR AIDS International. De ahí todos los medicamentos que hemos estado recibiendo desde agosto del 2018 han sido donados por AID FOR AIDS International y otros por la Organización Panamericana de la Salud, con lo que se ha frenado un poco la mortalidad. Sin embargo, la ayuda no era suficiente, así que logramos que el Fondo Global donara 5 millones de dólares, con lo que se hizo un plan maestro para poder comprar medicamentos antirretrovirales y conjuntamente con ONUSIDA, OPS, Sociedad Civil, la Sociedad Venezolana de Infectología y por último incorporamos al Ministerio de Salud para realizar el plan maestro de distribución.

De hecho, una cosa que quiero aclarar es que en 2009, cuando comenzó el desabastecimiento de medicamentos, teníamos la mayor bonanza petrolera, el barril de petróleo estaba a más de 100 dólares, sin embargo el Ministerio de Salud nunca hizo compras de medicamentos a tiempo ni en cantidades suficientes para las personas con VIH en Venezuela.

¿Cuál es la situación actual?

En estos momentos hay medicamentos que han sido donados, pero hasta el día de hoy aún no se han repartido. Preguntamos qué pasa y primero era que no habían hecho los inventarios y luego dijeron que no había transporte para trasladarlos a los estados. De hecho, la flota de camiones que distribuían los medicamentos a nivel nacional está parada y hasta donde tenemos entendido solo hay cuatro camiones para todo el país. No ha llegado medicamento a los estados. Se habló con OPS y ONUSIDA para que ayuden con el transporte, porque según el Ministerio de Salud, ese es el impedimento para poder distribuir.

Con el dinero donado por el Fondo Global, se compraron 500 mil frascos de Dolutegravir, de los que ya se encuentran en Venezuela 300 mil, con lo que se cubrirá aproximadamente hasta el mes de julio, sin embargo, no han sido repartidos a los estados y las personas vuelven a parar el tratamiento. Todos esos medicamentos que tiene el Ministerio de Salud son producto de donaciones.

¿Hay otras afectaciones producto de la crisis?

Otra situación que nos aqueja es que no hay exámenes de manera gratuita para poder diagnosticar los nuevos casos, tenemos dos años que no hay reactivos para exámenes de seguimiento de carga viral y fenotipaje, El gobierno no provee a los laboratorios para que podamos saber cómo están funcionando los medicamentos o si se está haciendo multirresistencia, lo que agrava más la situación de las personas con VIH.

Venezuela es un país para multirresistencia por la falta de antirretrovirales, muchas personas han emigrado a países cercanos para tratar de salvar su vida buscando medicamentos.

¿Además de la falta de medicamentos, cuáles otros derechos se les están violentando?

El derecho a la alimentación y al trabajo se nos violenta. Cuando te hacen las pruebas para ingresar a los trabajos y salís positivo, no te lo dan. La mayoría trabaja en la economía informal. Te violan el derecho a la confidencialidad y te niegan el acceso a los hospitales, porque no hay nada. Inclusive hasta el derecho de morir en paz, porque las funerarias a las personas con VIH+ no las aceptan o les cobran más para poder enterrarlos.

¿El Ministerio de Salud les brinda atención médica?

Los infectólogos atienden pero no hay tratamientos, no hay antibióticos, no hay suero, no hay vitaminas, no hay tratamiento para el citomegalovirus, por lo que las personas quedan ciegas y fallecen, no hay Aciclovir para los herpes, ni siquiera Fluconazol para las candidiasis. La persona que tiene acceso debe comprar el medicamento, pero a veces no se consigue ni siquiera comprado. Muchos médicos especialistas se han ido del país, en algunos estados te atienden especialistas que no son infectólogos.

¿Se han comunicado con el gabinete de Juan Guaidó?

No hemos tenido acercamiento con él, pero sabemos que está al tanto de nuestra situación y en algunas alocuciones ha hecho referencia a las personas con VIH.