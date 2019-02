López Obrador no pidió la renuncia al titular del órgano regulador energético

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este miércoles que no pidió la renuncia al titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, en la reunión del martes para abordar un supuesto conflicto de interés.

"Yo no te estoy planteando lo de la renuncia", respondió López Obrador a García Alcocer cuando este le preguntó si deseaba su dimisión, según reveló el mismo presidente en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El presidente de México y líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se declaró "un hombre con principios y honestidad", y aseveró que pedir la renuncia de cargos autónomos es propio del "autoritarismo" de anteriores Gobiernos. "Cuando me plantea eso (la renuncia), yo digo: 'No, esa es una decisión tuya, libre, yo no voy a estar planteándote estas cosas'", dijo López Obrador.

Durante el encuentro, el presidente comunicó al titular de la CRE que su Gobierno no persigue a nadie, que no son "vengativos" y que no van a utilizar el poder para "cometer injusticias" ni ningún "acto arbitrario".

"Hay denuncias por un presunto delito de conflicto de intereses. Las denuncias van a seguir su curso pero eso no significa que haya persecución", sostuvo el mandatario. Según López Obrador, García Alcocer le trasladó que es "inocente", pero el presidente le respondió que "hay testimonios en donde sí existe una vinculación de familiares en actividades que tienen que ver con esta Comisión".

"¿Quién lo va a resolver? La autoridad competente", concluyó López Obrador. En un comunicado difundido el martes por la CRE sobre el encuentro que tuvo lugar en Palacio Nacional, el organismo sostuvo que la trayectoria de García Alcocer "como servidor público a lo largo de 24 años ha estado basada en los principios de honestidad y excelencia".

"El comisionado presidente de la CRE seguirá trabajando con normalidad en la Comisión que preside", puntualizó el organismo, que tachó de "falsas" las acusaciones de conflicto de interés.

El pasado 18 de febrero, López Obrador declaró tener información "de que existe un conflicto de interés en el caso del presidente de la llamada CRE; sí existe y no debería estar ahí".

García Alcocer ha reconocido que dos de sus familiares, un hermano y un primo de su esposa, trabajan en empresas del sector energético. Pero negó que estos hayan recibido tratos de favor por parte del organismo autónomo que regula el sector.

López Obrador arremetió contra este organismo al asegurar que la CRE "engañó al pueblo de México porque se hizo creer que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes porque el Gobierno no los podía atender".

Sin embargo, este tipo de instituciones independientes del Ejecutivo "en la mayoría de casos están subordinadas a una manera de pensar de la política de privatizaciones", dijo entonces el presidente.

En una conferencia de prensa posterior, García Alcocer rechazó cualquier conflicto de interés, rechazando los señalamientos de López Obrador, y pidió audiencia con el presidente, misma que se concretó este martes.