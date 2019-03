La decepción de Hanói llega hasta Wall Street

El fracaso de la reunión en Hanói entre los mandatarios de EE. UU. y Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong-un, pesó el jueves demasiado a los inversores de Wall Street, que ignoraron las buenas cifras macroeconómicas presentadas y dejaron los tres principales indicadores en rojo.

El Dow Jones de Industriales cerró con un descenso del 0.27%, lastrado por la caída de United Health, de un 3.14%, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0.28%. Por su parte, el Nasdaq, que aglomera compañías tecnológicas, un 0.29%, con la devaluación de más de un 0.5 % de Facebook, Apple y Netflix.

A primera hora del jueves se supo que la economía de EE. UU. creció a un ritmo del 2.6% en el último trimestre de 2018, lo que situó la tasa para todo el año en el 2.9%, la mayor tasa desde 2015, informó el Departamento de Comercio.

Los datos del PIB habrían "supuesto un mayor impulso para las acciones y otros bienes de riesgo si no hubiera sido por las malas noticias que salían desde Vietnam", dijo el presidente de TIAA Bank, Chris Gaffney, en referencia al país en el que se reunieron los dos líderes.

Terminó antes de lo previsto

La segunda cumbre entre Trump y Kim terminó más de una hora antes de lo previsto, sin que aparentemente hubiera ningún almuerzo de trabajo y tampoco la ceremonia de firma de una declaración conjunta que estaba programada. Trump abandonó el céntrico hotel de Hanói donde mantenía sus reuniones con Kim para dirigirse a su propio hotel y dar allí una conferencia de prensa.

No ha trascendido el motivo del desacuerdo entre ambos líderes, pero Washington y Pionyang difieren: Trump lo achacó a la insistencia de los norcoreanos para que su Ejecutivo retire las sanciones sobre el país, mientras que el ministro de Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, dijo que solo pidió un alivio parcial.

Senador Graham amenaza

El influyente senador republicano Lindsey Graham insinuó este jueves una amenaza contra el líder norcoreano, Kim Jong-un, "si no hay pacto", después de la fracasada cumbre con el presiente de EE. UU., Donald Trump, en Vietnam.

"Hablando del 'Hombre Cohete' (en referencia al líder norcoreano) que no podía estar aquí, si no pacta con Trump no estará en ningún lugar por mucho más tiempo", dijo Graham en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se celebra estos días a las afueras de Washington.

En su alocución, el senador defendió la labor del presidente Trump en la cumbre en Vietnam con Kim, a pesar de que esta acabó sin acuerdos entre ambos mandatarios.

"Agradezco el esfuerzo de Trump para alcanzar un fin pacífico a la amenaza nuclear norcoreana. Es mejor irse que firmar un mal pacto", dijo Graham sobre el inesperado final de la segunda cumbre entre Trump y Kim.

Entre conservadores

La CPAC, que es un espacio para discursos políticos, pero también una herramienta de reclutamiento y entrenamiento para aspirantes conservadores, contará con algunos de los miembros más reconocidos del equipo de Trump, como su asesor económico, Larry Kudlow; el vicepresidente, Mike Pence, y el secretario de Energía, Rick Perry.

Además de Trump, que tiene previsto intervenir en la última jornada, el sábado, también harán acto de presencia figuras de la esfera internacional como el británico Nigel Farage, próximo al multimillonario y uno de los políticos que más presionaron a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

La CPAC está considerada como uno de los grandes eventos políticos estadounidenses y cuenta con mayor expectación desde que Trump logró que el partido republicano recuperara la Presidencia en las elecciones de 2016.