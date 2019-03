Hillary Clinton descarta su candidatura presidencial para 2020 ¿quiénes siguen retando a Donald Trump?

La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton aseguró este martes que no concurrirá a las elecciones de 2020, con lo que descarta la posibilidad de un nuevo enfrentamiento con el actual presidente, el republicano Donald Trump.

"No voy a competir" en las elecciones de 2020, afirmó Clinton en una entrevista con una emisora estatal de Nueva York, en la que despejó las dudas sobre una hipotética candidatura suya que se habían mantenido en los últimos meses.

Clinton remarcó que, no obstante, "seguiría trabajando y defendiendo" los temas en los que cree.

"No estamos solo polarizados. Nos hemos metido, realmente, en campos opuestos de manera como no he visto en mi vida adulta", recalcó en clara referencia al gobierno de Trump.

La nutrida contienda por la candidatura demócrata a las presidenciales de 2020 cuenta entre los aspirantes con las senadoras Kamala Harris, Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand, así como con el exsecretario de Vivienda Julián Castro, entre otros.

Hillary Clinton anunció que tendrá un papel activo en el siguiente ciclo electoral, donde las primarias demócratas registran ya catorce aspirantes de la candidatura presidencial.

Clinton aseguró que se había reunido en las últimas semanas con algunos de los aspirantes para darles su opinión acerca de la nueva batalla electoral

El grupo de candidatos demócratas a la Casa Blanca es el más grande y diverso de la historia. Incluye a varias senadoras, a un gobernador y un exgobernador, afroamericanos, hispanos y a un joven alcalde gay.

A continuación, los principales contendientes demócratas para las presidenciales:

Bernie Sanders

El senador independiente, que se describe a sí mismo como un "socialista", sorprendió al electrizar la primaria demócrata de 2016 contra Hillary Clinton con un programa marcadamente más a la izquierda.

Finalmente perdió ante la exsecretaria de Estado, pero a sus 77 años espera poder llevar a cabo su "revolución política", ahora que sus ideas han sido retomadas por muchos otros demócratas.

Amy Klobuchar

Exfiscal y nieta de un minero del hierro, la senadora de 58 años fue cómodamente reelegida en noviembre de 2018 para un tercer mandato en Minnesota, donde sigue siendo muy popular, incluso en los bastiones mineros que se decantaron a favor de Trump en 2016.

Más al centro que sus competidores demócratas, apoya no obstante el derecho al aborto y la lucha contra el cambio climático, y no duda en criticar enérgicamente al presidente republicano.

Elizabeth Warren

A los 69 años, la senadora de Massachusetts se asomó a la carrera electoral junto a grandes nombres demócratas el 31 de diciembre de 2018, cuando anunció un comité presidencial exploratorio.

Desafiando la polémica sobre sus lejanos orígenes amerindios, la exprofesora de derecho de Harvard, apodada "Pocahontas" por Trump, hizo oficial su candidatura el 2 de febrero. A la izquierda del partido, construyó su reputación denunciando ante la justicia los excesos de Wall Street.

Cory Booker

Cory Booker, un carismático y mediático senador negro que a menudo es comparado con Barack Obama, anunció su candidatura el 1 de febrero con el llamado a unir al país dividido.

El exalcalde de Newark, Nueva Jersey, de 49 años, es un usuario habitual de Twitter y un buen orador. Su nombre circulaba desde hacía unos años para la carrera presidencial. En 2016 Hillary Clinton lo contempló como compañero de fórmula.

Kamala Harris

La senadora por California, que aspira a convertirse en la primera presidenta negra de Estados Unidos, anunció su candidatura el día del aniversario del nacimiento de Martin Luther King, el 21 de enero.

Harris, de 54 años e hija de una investigadora en medicina india y un economista jamaiquino, fue fiscal de distrito antes de convertirse en fiscal general de California (2011-2017).

Kirsten Gillibrand

La senadora por Nueva York se hizo famosa por su lucha contra el acoso sexual, especialmente en el ejército, antes del surgimiento del movimiento #MeToo, al que apoya activamente.

Gillibrand, de 52 años, lanzó un comité exploratorio para su candidatura el 15 de enero.

Julian Castro

Julian Castro, nieto de una inmigrante mexicana y exmiembro del gabinete de Barack Obama, anunció su candidatura en inglés y español el 12 de enero, en pleno debate sobre la inmigración.

El exalcalde de San Antonio, Texas, espera a los 44 años convertirse en el primer presidente hispano de Estados Unidos.

Pete Buttigieg

El joven alcalde de South Bend, Indiana, se unió a la carrera el 23 de enero con un mensaje en el que se describió como un reformista que mira al futuro, en contraste con el sombrío discurso de Trump. Si este veterano de guerra, de 37 años, ganara las primarias demócratas, se convertiría en el primer candidato presidencial abiertamente gay en Estados Unidos.

Jay Inslee

Inslee, el gobernador del estado de Washington, dijo que el cambio climático será el tema central de su campaña, ya que según él es "el desafío más urgente de nuestro tiempo".

El político de 68 años tuvo una banca en la Cámara de Representantes antes de convertirse en gobernador del estado del noroeste en 2013.

Tulsi Gabbard

Con solo 37 años, esta legisladora por Hawai en la Cámara de Representantes se lanzó a la carrera el 11 de enero. Gabbard, que apoyó a Bernie Sanders en 2016, fue cuestionada por haberse reunido con el líder sirio Bashar al Asad en medio de la guerra civil y por comentarios homófobos, de los que luego dijo arrepentirse.

John Hickenlooper

Hickenlooper, de 67 años, es exgobernador de Colorado y exalcalde de Denver. Este exgeólogo, que se describe a sí mismo como "nerd" (ratón de biblioteca) y que se hizo rico por abrir una serie de cervecerías, es considerado un moderado en política.

Se espera que en la campaña promueva su papel en el fortalecimiento de la economía de Colorado.

John Delaney

John Delaney, representante de Maryland en la Cámara de Representantes, también comenzó temprano en la carrera, en julio de 2017, aunque sus posibilidades parecen escasas.

Andrew Yang

Este empresario poco conocido, nacido en 1975, se lanzó a la candidatura silenciosamente a fines de 2017, con la advertencia del peligro que representan las nuevas tecnologías para los trabajadores estadounidenses.

Los que aún no oficializaron

Una serie de importantes figuras demócratas aún no se decidieron. Entre ellos el exvicepresidente de Barack Obama, Joe Biden; el senador por Ohio Sherrod Brown, el ex representante de Texas en la cámara baja Beto O'Rourke y el multimillonario Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York.