El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, consideró este miércoles que la expulsión del embajador alemán, Daniel Kriener, ordenada por el Gobierno de Nicolás Maduro es una "amenaza" por parte de un "régimen" que no tiene cualidades.

"Hoy el régimen, quien usurpa funciones, quien no tiene cualidades para declarar persona no grata no solamente (a) nadie, simplemente ejerce coacción, simplemente es una amenaza, y así debe ser tomada por el mundo libre, a un embajador y a un país (...) que ha aportado mucho en materia de ayuda humanitaria", dijo.

Al inicio de la sesión ordinaria del Parlamento, el líder opositor indicó que pareciera que Maduro no "perdona a todo el que quiera ayudar a Venezuela", pues como él mismo recordó Alemania es uno de los países que donó dinero para apoyar la ayuda humanitaria solicitada por la oposición venezolana ante la escasez de medicinas.



Desde el Parlamento, los diputados opositores, que controlan la institución, expresaron su agradecimiento a Alemania por el apoyo que les ha brindado, y manifestaron su rechazo a la decisión de Maduro, a quien consideran ilegítimo por ganar unos comicios tachados de fraudulentos.



"Muchas gracias a la república alemana, muchas gracias a la Unión Europea (UE). Nunca olvidaremos tu gesto de apoyo y solidaridad con la Venezuela que está luchando por su libertad", dijo el diputado Omar Barboza mientras los parlamentarios expresaban su solidaridad con aplausos.

El embajador alemán fue declarado "persona non grata" hoy por la Administración chavista, que le dio un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano, luego de considerar que el diplomático estaba ejerciendo "un rol público más propio de un dirigente político".



El anuncio vino después de que el lunes el diplomático acudiera, junto a otros embajadores, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para recibir a Guaidó y apoyarlo ante la posibilidad de que fuera detenido, pues al jefe del Parlamento se le prohibió salir del país en medio de una investigación por proclamarse presidente interino.



La proclamación de Guaidó ocurrió el pasado 23 de enero cuando invocó unos artículos de la Constitución venezolana para reclamar que, como jefe del Parlamento, tiene la autoridad para declararse presidente interino del país al considerar que Maduro, está "usurpando" la Presidencia.