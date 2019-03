Sebastián Piñera quiere obtener un segundo Gobierno

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó este sábado que uno de sus objetivos es que la coalición de derechas que lo llevó al poder obtenga un segundo Gobierno en las próximas elecciones, previstas para fines de 2021.

"A un Gobierno se le mide por si cumple o no con sus compromisos y si entrega un país mejor que el que recibió", dijo el mandatario durante un acto con que "Chile Vamos", la coalición que lo sustenta, celebró el primer aniversario de su segundo mandato presidencial, que se cumple el próximo lunes.

"Pero también se le mide por si es capaz de entregar la posta a una persona de su misma coalición, que pueda continuar con el proyecto", añadió. "Si hacemos un buen Gobierno favorecemos que una persona de nuestra coalición pueda tomar las banderas y continuar con esta misión", acotó Piñera, que destacó también los principales logros de su primer año en La Moneda, principalmente en materia económica.

Destacó en ese contexto que su misión era "rescatar a nuestro país de una senda de frustración y estancamiento y ponerlo nuevamente en el camino del progreso y del desarrollo". "Nuestra acción durante el primer año se ha enfocado en cumplir lo que prometimos en campaña. Nos hicimos cargo de grandes urgencias y necesidades de los chilenos, como poner orden en nuestra casa en materia de migración", aseguró.

Además de mencionar sus esfuerzos para enfrentar una crisis de corrupción que afectaba a Carabineros de Chile, aludió a la prioridad que se dio a la niñez y a la agenda "para lograr la plena igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres" También se refirió a las acciones de su Gobierno en política exterior, principalmente a la propuesta de reemplazar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) por una nueva organización llamada Prosur.

La iniciativa ha sido criticada por la oposición y particularmente por el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), quien la calificó de ideológica y contraria a lo que la región necesita, que es tener una sola voz en los foros internacionales, para ganar fortaleza y ser escuchada.

"Algunos dicen que es un foro con ideología, no señor, y no sigan repitiendo lo que saben que no es verdad", dijo al respecto Piñera. "Y si eso es ideología, me siento orgulloso de ser consecuente con impulsar un principio que ha sido de los más hermosos y nobles de la política exterior chilena, nuestro férreo compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos, que no reconocen fronteras ni límites", subrayó.

Aludió asimismo a la multitudinaria conmemoración del Día Internacional de Mujer, con más de 190.000 personas marchando en Santiago, según las autoridades (la Coordinadora 8M, que convocó a la jornada), dijo que en Santiago participaron 400.000 personas y otro tanto en regiones).

"Escuchamos fuerte y clara la voz de las mujeres", dijo Piñera y afirmó que ellas "quieren y merecen tener plena y total libertad de derechos, deberes y dignidad. Y tolerancia cero frente a todo tipo de violencia, de agresión, de acoso y de maltrato", añadió el mandatario, cuyo gobierno rechazó previamente la convocatoria a una huelga feminista.

"Nadie tiene derecho a instrumentalizar para otros propósitos una causa tan noble y tan justa como la que ayer expresaron con fuerza, alegría y en forma pacífica las mujeres de Chile, de las cuales me siento profundamente orgulloso", dijo.

Piñera también condenó los dos feminicidios ocurridos en el país antes y durante la conmemoración, que aumentaron a 11 los casos ocurridos en Chile durante el 2019, y aseguró que "la causa de las mujeres de Chile por mayor igualdad y protección, es la causa de este presidente, es la causa de nuestro Gobierno, es la causa de Chile Vamos".