Esposa de periodista detenido en Venezuela pide ayuda a la ONU

Naky Soto, esposa del periodista hispanovenezolano Luis Carlos Díaz, detenido por el apagón ocurrido en Venezuela, pidió este martes a la delegación de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU que se encuentra en el país que verifique el estado físico y mental de su pareja.

"Queremos además pedirle, humildemente (...) que nos ayude a verificar cómo está Luis Carlos, psicológica y físicamente, es sumamente importante que gente de esta talla de defensa de derechos humanos entienda de la gravedad de lo que estamos viviendo" en el país, dijo Soto en una protesta ante la Fiscalía en Caracas.

La mujer, que también es periodista, se encontraba ante la sede del Ministerio Público junto a decenas de colegas para exigir la libertad de Díaz pues aseguró que la detención de su marido por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue arbitraria.

Díaz, conocido por ser un periodista tecnológico, fue señalado por el dirigente oficialista Diosdado Cabello -considerado el "número dos" del chavismo- de estar tras el supuesto sabotaje del sistema eléctrico, que tiene a parte al país a oscuras desde el jueves pasado.

Cabello difundió un video de un programa de radio de Díaz en el que éste ofrece consejos sobre cómo mantenerse informado y al mismo tiempo informar en medio del "blackout" (apagón) informativo que se está produciendo.

Pero Soto asegura que el video fue manipulado y además señaló que el acta del arresto de su marido hay irregularidades, debido a que el papel "dice que lo detuvieron en flagrancia" y el video es de febrero pasado.

Indicó que su esposo fue detenido mientras se movilizaba en bicicleta la tarde del lunes y que no supo de él hasta la madrugada de hoy cuando los funcionarios de Inteligencia se presentaron en su casa con Díaz para allanarla.

Se llevaron, según dijo, equipos electrónicos como computadoras, teléfonos, dinero en efectivo e incluso "joyas". Además, denunció que su esposo fue golpeado y "maltratado" y que ella misma recibió una advertencia por parte de uno de los funcionarios que le pidió no hacer "ruido" con la detención porque podría también ser arrestada.

"Uno de los que estaba dentro de la comisión me hace saber que más me valía no hacer mucho ruido, que no hiciera exposición de este tema, que no hiciera mucha bulla porque yo también soy sujeto de aprehensión, como yo hago el vídeo con Luis Carlos, como yo trabajo con Luis Carlos puedo ser sujeto de aprehensión", indicó.

Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el martes que la misión técnica del organismo internacional en Caracas pidió "acceso urgente" al periodista venezolano Luis Carlos Díaz, detenido por agentes de inteligencia.

Bachelet se manifestó en su cuenta de la red Twitter "profundamente preocupada por la presunta detención" e informó que la misión de Naciones Unidas "pidió a las autoridades acceso urgente a Díaz".

El pasado jueves en Venezuela ocurrió un masivo apagón que afectó a casi todo el país, y según el Gobierno venezolano se trató de un "sabotaje" y "ataque cibernético" de EE.UU. Para este martes, el Gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que se ha restablecido "casi en la totalidad" del territorio el servicio eléctrico.