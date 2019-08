Hijo de Bhutto regresa a su exilio

El hijo de Benazir Bhutto y heredero de la Presidencia de su Partido Popular de Pakistán (PPP), Bilawal Zardari, regresó a su casa en el exilio en Dubai, informó la cadena de televisión paquistaní Geo.



Según la cadena, Bilawal Bhutto Zardari, como ha sido rebautizado el primogénito de la líder opositora asesinada, partió de la sureña ciudad de Karachi con destino a Dubai, acompañado por sus hermanas Bakhtawar y Asifa.



Los hijos y el marido de Benazir Bhutto siguieron residiendo en el emirato de Dubai tras el retorno de ésta a Pakistán el pasado 18 de octubre.



La familia vino a Pakistán para asistir al entierro de Bhutto, muerta en un atentado el 27 de diciembre.



La directiva del PPP eligió días después a Bilawal como nuevo presidente del partido, aunque el joven, de 19 años, no asumirá las funciones plenamente hasta que complete sus estudios en la Universidad de Oxford.



Será su padre y viudo de Bhutto, Asif Ali Zardari, quien se ocupe de dirigir el partido -con el cargo de copresidente- mientras Bilawal completa su formación.



Zardari ha permanecido en la residencia familiar de Nauredo (provincia sudoriental de Sindh), donde mañana la directiva del partido celebra una nueva reunión ante el eventual aplazamiento de las elecciones del 8 de enero.



58 muertos total de disturbios

En otro orden, un total de 58 personas murieron en los tres días de disturbios registrados en Pakistán tras el atentado que causó la muerte de la líder opositora Benazir Bhutto, informó el portavoz de Interior, Javed Iqbal Cheema.



En rueda de prensa, Cheema aseguró que la situación de seguridad en el país "está mejorando gradualmente" y advirtió a los "elementos" que están alterando el orden de que se les aplicarán medidas severas.



El portavoz especificó que, durante los días de violencia que siguieron a la muerte de Bhutto, 185 bancos, 36 gasolineras, 204 oficinas, 27 estaciones de tren y 572 vagones han sido incendiados o dañados.



La secretaria de Información del Partido Popular (PPP) de Bhutto, Sherry Rehman, denunció que la violencia que se atribuye a sus activistas fue "instigada" por las fuerzas gubernamentales.



Tras recordar los llamamientos a mantener la calma que el PPP ha hecho a sus seguidores, Rehman declaró que el partido "no concibe la violencia política como solución".



Cheema reaccionó también a las sospechas del PPP sobre la investigación del atentado, destacando que ésta aún no está cerrada y que el Gobierno "no esconderá" ningún detalles sino que los compartirá con la nación.



"La investigación sigue adelante a paso seguro y todas las pruebas se están recogiendo de forma profesional", declaró el portavoz, quien se reafirmó en la versión ofrecida días atrás según la cual Bhutto murió por un golpe con la palanca del techo solar del vehículo en el que se trasladaba en el momento del atentado.



El PPP insiste en que la muerte se la ocasionó el impacto de las balas que fueron disparadas contra Bhutto y que precedieron a la explosión de un terrorista suicida.



El atentado tuvo lugar el pasado 27 de diciembre en Rawalpindi (nordeste) y causó la muerte de otras 24 personas.