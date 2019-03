El Departamento de Estado de EE. UU. estudia prohibir las transacciones con Visa y Mastercard en Venezuela, en un nuevo paquete de sanciones, informó una fuente anónima citada por medios internacionales.

“El propósito de estas sanciones es continuar privando al ilegítimo régimen de Maduro de acceso a los fondos e impedir que pueda seguir robando al pueblo venezolano”, dijo el funcionario, según la agencia Reuters en su cuenta de Twitter.

Según el sitio web de Bloomberg, la medida golpearía a los sectores petroleros, energía, aviación y agricultura, con potencial impacto a compañías como General Electric Co., Cargill Inc., y American Airlines Group Inc., así como sus socios locales.

Según el funcionario citado, se debate el procedimiento para adoptar la medida que se aplica a Corea del Norte, Siria, Irán y en menor medida a Rusia, pero prohibirán a las empresas estadounidenses, locales e internacionales realizar transacciones.

También se estudia que la medida no afecte la compra de alimentos o medicinas, pero tendría un efecto en los militares venezolanos y sectores que apoyan a Nicolás Maduro, afirma Bloomberg.