EE.UU. concede 1,6 millones a Trinidad y Tobago para atender a venezolanos

Estados Unidos concederá 1,6 millones de dólares a Trinidad y Tobago para ayudar a los venezolanos que huyen de la situación económica y política del país suramericano que han emigrado a ese territorio caribeño.

La Embajada de EE.UU. en Puerto España divulgó este sábado un comunicado en el que se informa de que esos fondos se han puesto a disposición de las autoridades locales a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés).

Representantes del Gobierno de Trinidad y Tobago y grupos de la sociedad civil de ese país se reunieron recientemente para determinar cómo EE.UU. puede ayudar al territorio caribeño a manejar el impacto que a nivel local provoca la crisis política y humanitaria de Venezuela.

"Se decidió que los programas de ayuda de 1,6 millones comenzarán en septiembre y se centrarán en el fortalecimiento de la capacidad de la comunidad para abordar la afluencia de refugiados venezolanos a Trinidad y Tobago", indica el comunicado.

"Los fondos no se distribuirán directamente a las personas necesitadas, sino que se destinarán a quienes en Trinidad y Tobago ayudan a los venezolanos que se han visto obligados a huir de su país", señala el comunicado de la Embajada de EE.UU.

"En los últimos 2 años, Estados Unidos ha otorgado o asignado más de 150 millones de dólares en asistencia para ayudar a los países de la región para manejar los impactos de la crisis política y humanitaria en Venezuela", concluye el comunicado.

Trinidad y Tobago y la Comunidad del Caribe (Caricom) han adoptado una posición de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Una delegación del Caricom se reunió a principios de mes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, para analizar medidas encaminadas a dar una solución a la crisis en Venezuela.

Caricom ha reiterado en varias ocasiones su posición respecto a la crisis de Venezuela de no intervención, no injerencia, no uso de la fuerza, el respeto al estado de derecho, los derechos humanos y la democracia.