Oposición trabaja un plan alternativo para ingresar la ayuda humanitaria en Venezuela

La oposición venezolana tiene un plan alternativo para poder llevar la ayuda humanitaria que han acopiado en la ciudad colombiana de Cúcuta hasta su país, aseguró este lunes el diputado José Manuel Olivares.

"Los planes existen, las alternativas existen. No las vamos a divulgar de manera temprana sino en el momento oportuno para que el mundo pueda ver cómo la ayuda entra", detalló Olivares en una rueda de prensa en Bogotá.

En este sentido explicó que existen "distintas alternativas y planes" tras el primer intento fallido de llevar la ayuda humanitaria a Venezuela el pasado 23 de febrero.

Aquel día, los voluntarios convocados por el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien anunció el pasado 23 de enero que asumía la presidencia interina de su país, intentaron introducir los camiones con la ayuda humanitaria a través de los puentes binacionales que conectan la ciudad colombiana de Cúcuta con Venezuela.

Las autoridades venezolanas evitaron el ingreso y se produjeron disturbios en medio de los cuales uno de los camiones fue incendiado.

"Ese día el mundo vio lo que estamos acostumbrados a vivir, que grupos irregulares armados actúen con la Guardia Nacional (Bolivariana, BGN). Ese día hubo en el (puente) Simón Bolívar 321 heridos, en total hubo 454 heridos, algunos por armas de fuego", sostuvo.

Por todo ello consideró que no pueden "cometer el error de anunciar" los planes que tienen para ingresar la ayuda humanitaria porque ya saben "lo que son capaces de hacer" desde el Gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, subrayó que en las bodegas de Cúcuta "no hay nada que esté en riego de dañarse" puesto que no se trata de alimentos perecederos.

"Hay kits muy bien estructurados, todos con fecha de vencimiento, no son una preocupación, nuestra preocupación es que hay venezolanos que no tienen qué comer", subrayó.

Por su parte, la también diputada Gaby Arellano comentó que llevan "40 días de trabajo incansable" desde que comenzaron a acopiar la ayuda en Cúcuta. "Nuestra responsabilidad, nuestra tarea, nuestra misión encomendada es en el marco de la ayuda humanitaria", aseveró.

Por eso, explicó que han trabajado en la "recepción, almacenamiento y acopio de toda la ayuda desde que llegó el pasado 7 de febrero. Esa labor la continuarán haciendo "hasta el ingreso de la ayuda a territorio venezolano". Finalmente, rechazó que ni ella ni Olivares tengan "nada que ver con los recursos o cosa afín".

"Lo importante es que los puentes (binacionales) están cerrados, la ayuda no puede entrar a Venezuela y las mafias se han apoderado de las trochas y todos los pasos para enriquecerse", subrayó Arellano.

También, denunció que los "colectivos", como se conoce a los grupos de civiles habitualmente armados que considera paramilitares, están amenazando a los ciudadanos venezolanos en la zona fronteriza.

"Estos colectivos, estos hombre al margen de la ley le responden al delincuente mayor, (el funcionario chavista) Freddy Bernal, e Iris Varela (ministra de Asuntos Penitenciarios), responsables de toda la zozobra, de todo el miedo y la sangre", comentó.

Según su denuncia, esos grupos están apostados en los pasos irregulares entre los dos países y "cobran entre 10 y 15 dólares" a cada persona por cruzar esas trochas".