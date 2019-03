Fuerza Aérea de EEUU reclama fondos transferidos por Trump para el muro fronterizo con México

La Fuerza Aérea de EE.UU. reclamó hoy fondos adicionales para la reconstrucción de las bases de Tyndall y Offutt, que han resultado gravemente dañadas por desastres naturales, después de que el presidente Donald Trump haya recurrido a esta partida del presupuesto para financiar el muro con México.

"Necesitamos desesperadamente fondos adicionales para recuperarnos de los desastres naturales que machacaron Tyndall y Offutt", señaló la secretaria del Ejército del Aire, Heather Wilson, en un comunicado.

En total, el Pentágono calcula que necesitará 1.200 millones de dólares extras durante el presente ejercicio fiscal y otros 3.700 millones en el presupuesto del año próximo. Se da la circunstancia de que estos fondos se corresponden con la partida para la construcción de infraestructuras del Departamento de Defensa, que es una de las dos afectadas por la declaración de emergencia nacional firmada por el presidente Trump el 15 de febrero para obtener dinero con el que construir su muro fronterizo.

Con esta medida, la Casa Blanca buscaba esquivar la negativa del Congreso a sufragar el proyecto, transfiriendo 6.000 millones de dólares del Pentágono: 2.500 millones de su partida para la lucha contra el narcotráfico y 3.500 millones de su presupuesto para construcción de instalaciones militares.

Tanto la base de Tyndall -que fue azotada por el huracán Michael en octubre de 2018- como la de Offutt -que se vio anegada hace unos días debido a la crecida del río Misisipi- se encontraban en la lista de instalaciones facilitada por el Pentágono que podrían ver recortados sus fondos debido a la declaración de emergencia nacional.

Respecto a los fondos necesarios para el próximo año, el montante solicitado por la Fuerza Aérea supera de largo los 2.000 millones que incluye la propuesta presupuestaria del Pentágono para reconstruir instalaciones militares en el ejercicio fiscal 2020.

Esta propuesta, no obstante, contempla la asignación de 3.6000 millones para erigir el muro en la frontera con México y de otros 3.600 millones para la financiación de otras emergencias, que algunos legisladores sospechan que podrían ser igualmente empleados por la Casa Blanca para sufragar la promesa de campaña estrella de Trump.

"De aquí a mayo o junio, habrá otras decisiones que deberemos tomar si no recibimos fondos adicionales. Estas son solo las primeras decisiones que hemos tenido que tomar; 61 proyectos en 18 estados no tendrán lugar porque no hemos recibido un suplemento por desastre para Tyndall", concluyó Wilson.