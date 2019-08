España saca de Somalia a integrantes de su equipo por razones de seguridad

Mogadiscio/ EFE

01 Enero 2008

2:29 p.m. |





Integrantes del equipo de la sección española de Médicos sin Fronteras (MSF) han sido evacuados en las últimas horas de la región central de Somalia por razones de seguridad, informaron hoy fuentes oficiales.



La salida de los profesionales se produce a raíz del secuestro de dos integrantes de la organización, la española Mercedes García y la argentina Pilar Bauza, que fueron capturadas el pasado miércoles en el nordeste del país.



Siete miembros de MSF en Somalia, incluyendo doctores, salieron anoche hacia la capital keniana desde la ciudad de Jowhar, capital de la provincia central de Shabelle Central, según el comisario de Jowhar, Mohamed Omar Deel.



"Me informaron de su salida de la región a causa de la inseguridad y porque no podían seguir operando mientras estuvieran cautivos sus compañeros en Puntland", agregó Omar en declaraciones reproducidas por la emisora local Radio Garowe.



La médica Mercedes García y la enfermera Pilar Bauza fueron apresadas en la ciudad de Bosaso, en la región de Puntlandia (nordeste de Somalia). Los secuestradores han pedido un rescate de 250.000 dólares.



"MSF-España me prometió que regresarían a la región cuando las dos mujeres sean puestas en libertad", agregó.



La salida de los profesionales de la región de Shabelle Central ha generado preocupación entre las poblaciones locales porque temen que puedan cerrarse las clínicas que opera MSF en esa zona.



El secuestro de las dos profesionales ha sido condenado por las autoridades de Puntlandia, una región semiautónoma de Somalia, y también por líderes políticos y representantes del Consejo de Ancianos del clan al que también pertenecen los delincuentes.