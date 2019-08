Recaudan 100 millones de dólares para sus campañas

La aspirante a la candidatura presidencial demócrata Hillary Clinton ha recaudado más de 100 millones de dólares en donaciones electorales, según su campaña, y lo mismo ha logrado su máximo contrincante, Barack Obama, de acuerdo con medios de prensa.



Se trata de la primera vez que aspirantes a obtener la candidatura para competir por la Casa Blanca llegan a esa marca antes de que comiencen las votaciones primarias, que se inaugurarán en Iowa el próximo jueves.



La campaña de Clinton confirmó oficialmente la cifra y aclaró que no incluye 10 millones de dólares que la ex primera dama transfirió de su cuenta de fondos electorales como senadora por Nueva York a su cuenta para la campaña presidencial.



Obama también ha llegado a los 100 millones de dólares, dijeron algunos asesores no identificados a varios medios de prensa, aunque su organización no ha confirmado oficialmente este dato.



Ni Clinton ni Obama divulgaron su volumen de gasto y el dinero que les queda en sus arcas.



El resto de los políticos que quieren ser presidentes de Estados Unidos, tanto del lado republicano como del demócrata, no han hecho públicos los datos de recaudación.



Lo tendrán que decir el 31 de enero, cuando presenten sus cuentas de la última parte del año a la Comisión Federal de Elecciones.



En el lado republicano la sorpresa en los últimos tres meses ha sido el éxito del congresista Ron Paul, que recibió 20 millones de dólares en donaciones, principalmente por internet, según el diario The Washington Post.



Paul está muy atrás en las encuestas de intención de voto, pero sus posiciones contra la guerra en Irak, a favor de las libertades civiles y de reducir la injerencia del gobierno en la vida de los ciudadanos le han ganado el apoyo ferviente de un grupo minoritario de electores dentro de su partido.