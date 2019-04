Liberan a dos diputados opositores que habían sido detenidos durante protesta en Venezuela

Dos diputados opositores que habían sido detenidos este sábado por militares durante una protesta en la ciudad venezolana de Maracaibo (oeste) fueron liberados, anunció el jefe parlamentario Juan Guaidó.

"Acaban de liberar a los diputados que habían detenido, Nora Bracho y Renzo Prieto", dijo Guaidó en un discurso ante miles de simpatizantes en el este de Caracas, unas dos horas después de que la diputada Adriana Pichardo informara de la detención.

Pichardo denunció también que las fuerzas de seguridad estatales actuaron "violando la inmunidad parlamentaria" de ambos dirigentes.

"Fui arrastrada por un funcionario y fui amedrentada (por) quien conducía esa tanqueta, adonde me montaron a empujones, (...) me insultaron y amenazaron con que me iban a golpear", relató tras el incidente Bracho.

Las retenciones se produjeron en medio de protestas por los extensos apagones y la severa escasez de agua en el petrolero estado Zulia, fronterizo con Colombia.

Según Pichardo, "hay personas heridas de perdigón".

"La represión fue brutal, desde el helicóptero lanzaron bombas lacrimógenas, mandaron tanquetas de la Guardia y luego que los militares reprimieron llegaron los colectivos (civiles armados)", dijo a AFP la diputada Elimar Díaz, quien marchaba en Maracaibo.

Según Díaz, en la zona donde militares "estaban reprimiendo no había electricidad".

"Los racionamientos son de 18 y 20 horas, son racionamientos inhumanos, pasamos incluso días sin energía", remarcó la parlamentaria. "Lo que está viviendo el Zulia es un calvario y la respuesta de un régimen es la represión a un pueblo que tiene derecho a protestar".