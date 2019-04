Popular payaso dominicano acusado de abusar sexualmente de al menos tres niños

Dos entidades que agrupan a payasos dominicanos solicitaron este lunes una "investigación exhaustiva" dirigida a esclarecer las acusaciones de las autoridades contra uno de miembros más populares en el país, a quien el Ministerio Público acusa de abusar sexualmente de al menos tres menores de edad.



La Unión de Payasos Dominicanos (Unapadom) y la Asociación de Payasos Dominicanos (Asopado) reprobaron cualquier acción que afecte la integridad de los niños y apuntaron que desde sus inicios los payasos están llamados a ser entes emocionales positivos de la sociedad en especial para la niñez.

"Condenamos cualquier manifestación de violencia en sus diferentes vertientes en contra de niños y adolescentes en el país como en el mundo", indicaron las entidades en un comunicado.



Este domingo, un juez de la ciudad dominicana de Santiago (norte), emitió una orden de arresto contra Kelvin Francisco Núñez Morel, mejor conocido como el payaso "Kanqui", quien abandonó el país el jueves pasado.

La decisión del magistrado Jesús María Díaz Ramírez fue tomada tras acoger una petición en ese sentido formulada por la Fiscalía de Santiago, luego de recibir varias de supuestos casos de violación y abusos sexuales del payaso en contra de varios menores.



El caso ha causado gran revuelo en el país, pues "Kanqui" produce y conduce desde hace varios años el programa televiso semanal "Kanquimanía", muy popular en la ciudad de Santiago.



Este lunes, la empresa de televisión que difunde ese programa infantil emitió un comunicado en el suspende el contrato a "Kanqui" para emitir el espacio.

"Ante la denuncia de estos hechos que riñen con la ley, la moral y las buenas costumbres, Teleuniverso rescindió el acuerdo del programa 'Kanquimanía'", precisó la empresa.



Los payasos dominicanos solicitaron a la ciudadanía, no generalizar en torno a lo sucedido con "Kanqui", al considerar que ese trata de un caso particular.



"Los payasos somos hijos, padres, hermanos y amigos, por lo que al igual que todos ustedes no sentimos tristemente afectados", afirmaron.