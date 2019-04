Vladímir Putin: Rusia está lista para trabajar con Estados Unidos si se dan circunstancias

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró hoy que Rusia está lista para cooperar con cualquier presidente que sea elegido por el pueblo estadounidense en los comicios de 2020, pero solo una vez que las "circunstancias" estén dadas en EEUU para ello.

Durante la sesión plenaria del V Foro Internacional del Ártico, Putin indicó que actualmente muchas decisiones con respecto a la relación bilateral se toman bajo "presiones", en referencia a las "turbulencias políticas internas" en EEUU.

Dijo, no obstante, esperar que, "una vez esta situación se normalice se abran perspectivas para una cooperación bilateral" en áreas tales como la lucha contra el terrorismo y el desarme, entre otras.

"Una vez se hayan creado las circunstancias adecuadas en EEUU, empezaremos a trabajar", sostuvo Putin, quien no quiso pronunciarse acerca de si prefiere la reelección del presidente Donald Trump o no.

"Eso no depende de nosotros (...). Respetamos la elección del pueblo estadounidense y, cualquiera que resulte el presidente, allí estaremos listos para trabajar con él", afirmó.

De momento, sin embargo, dijo, la situación política interna en EEUU no ha mejorado después de la publicación de las conclusiones del informe final del fiscal especial Robert Mueller sobre una supuesta conspiración de la campaña de Trump con Rusia.

"Esto (la investigación) no ha facilitado la situación política interna en EEUU. Se están buscando algunos nuevos pretextos para atacar al presidente Trump", advirtió Putin, quien consideró que "hay un elemento de crisis en el sistema político estadounidense".

"Los grupos que atacan al presidente legalmente elegido no están de acuerdo con la elección del pueblo estadounidense; reducen el resultado a la nada. Eso es un sistema político en crisis", sostuvo, y consideró que ello no tiene precedentes en la historia de ese país.

Putin reiteró que Rusia no interfirió en las elecciones presidenciales de EEUU de 2016 ni hubo una conspiración con Trump, al afirmar que desde el principio Moscú dijo que Mueller no iba a encontrar nada "porque nadie lo sabía mejor que nosotros" que el fiscal especial no iba a encontrar ningún complot.

El presidente ruso señaló que no conocía a Trump cuando éste visitó Moscú como empresario, y que para Rusia su visita "no fue un evento importante".

La investigación, añadió, "es un completo sinsentido pretendido para (consumo del) público interno y que es utilizada como parte de las luchas políticas internas en EEUU".

Putin recalcó que si se retoma un diálogo "integral e igualitario entre EEUU y Rusia, que incluya temas de interés para ambos y para toda la humanidad, por ejemplo sobre cuestiones de desarme, entonces estaremos encantados y estamos listos".