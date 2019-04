Migrantes cubanos organizan caravana viacrucis con ruta a EEUU

Unos 800 migrantes cubanos que se encuentran estacionados desde febrero en esta ciudad, frontera con Guatemala, acordaron este miércoles organizar una especie de caravana viacrucis para atravesar México y llegar a la frontera con Estados Unidos, la próxima semana.

Los migrantes saldrán en autobuses con destino a la Ciudad de México, el próximo miércoles, de forma legal y ordenada, dieron a conocer este día en un asamblea celebrada en el parque central de Tapachula.

Los cubanos pretende salir en grupos de 45 personas en cada autobús y caminar antes de llegar a los retenes ubicados en la zona costa de Chiapas y Veracruz para evitar ser detenidos por agentes de migración que han sido enviados a ese punto de la frontera para impedir la entrada irregular de migrantes que están varados en las ciudades de Tapachula y Mapastepec.

Para este viacrucis, los migrantes han convocado a sus pares de Honduras, Salvadoreños y Guatemala que cuenten con su juicio de garantía para unirse el próximo miércoles y recorrer en autobús hasta el norte del país, pero dicho viaje está auspiciado por cada uno.

Los cubanos en Chiapas tienen la esperanza de que con los juicios de garantía puedan transitar sin contratiempo por territorio mexicano y trasladarse a la frontera norte y solicitar asilo al Gobierno estadounidense que ha puesto resistencia y ha reforzado las cruces fronterizos para impedir que los migrantes lleguen EE.UU.

"El Instituto Nacional de Migración (Inami) es el que no nos deja salir, tenemos un amparo, nos costó 400 dólares y no nos esta haciendo un bien, están haciendo bastante daño y provocando situaciones para justificar sus planes, porque esto no es un invento esto es planeado desde hace tiempo", dijo un cubano en la reunión.

Los activistas Luis García Villagran, Ramón Verdugo Sánchez y un colectivo de abogados orientan a los isleños para poder emprender el viaje a Estados Unidos.

"No queremos regresar a Cuba, nosotros estamos tramitando documentos de manera legal sin afectar las leyes del Gobierno de México, únicamente queremos salir en paz y llegar a Estados Unidos", aseguraron.

De acuerdo con los activistas y abogados reunidos en Chiapas, esta determinación de salir en el viacrucis con autobuses,se da luego de que el Inami, cerrara, desde el pasado 15 de marzo, las oficinas de regularización migratoria al sur de Tapachula por 60 días.

Además lamentaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no les permita el libre transito y sospechan que el mandatario tiene un acuerdo con el Gobierno cubano para no permitir su paso.

"Nos quieren tener retenidos aquí para que muchos se desesperen y regresen a Cuba, para que se hable mal del pueblo cubano y el pueblo cubano es educado, es preparado y están abusando de nosotros", dijo otro migrante isleño.