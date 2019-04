Petrobras se desploma por injerencia de Bolsonaro

Las acciones de la estatal Petrobras se desplomaron este viernes un 8% tras la injerencia del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en la política de precios del diesel, lo que lastró a la bolsa de Sao Paulo, que cayó un 1.98 % y cerró en 92,875 puntos.

El corro paulista puso fin a una semana para olvidar, con un descenso acumulado del 4.36 % en el Ibovespa, referencia del parqué, en medio de la cautela ante el lento avance de la reforma de las pensiones y el sorprendente veto de Bolsonaro al aumento del precio del diesel en las refinerías.

Con el resultado de este viernes, ya son cuatro las sesiones consecutivas en rojo, tres de ellas, con bajadas por encima del 1%, que han dejado al índice cerca de perder la cota de las 90,000 unidades.

Los inversores reaccionaron muy negativamente en la sesión de hoy después de que el presidente brasileño admitiese que se comunicó con el presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, para revertir la decisión de aumentar el precio del diesel, previsto por la propia petrolera.

"Llamé al presidente (de Petrobras). Sí. Me sorprendí con el reajuste del 5.7%. No voy a ser intervencionista. No voy a practicar la política que hicimos en el pasado, pero quiero ver los números de Petrobras", manifestó Bolsonaro durante una visita a la ciudad de Macapá, en el norte del país.

El mercado interpretó esa decisión como una injerencia de Bolsonaro, que se ganó el crédito de los inversores durante la pasada campaña electoral con un programa económico de corte liberal no intervencionista, basado en una mayor apertura, privatizaciones, reformas y reducción de los gastos.

El veto hizo que las acciones ordinarias y preferenciales de Petrobras se desplomaran este viernes un 8.54 % y un 7.75%, respectivamente.

En mayo de 2018, los repetidos aumentos del precio del combustible desembocaron en una huelga por parte de los camioneros que paralizó el país y puso en jaque el abastecimiento de víveres y gasolina en la mayor economía de Suramérica.

También hubo impactos en el mercado de divisas, pues el dólar se apreció un 0,85 % frente al real y cerró la sesión negociado a 3,888 reales para la compra y 3,890 reales para la venta en el tipo de cambio comercial en Brasil.

En la semana, el billete verde estadounidense subió un 0.44% frente a la divisa brasileña. Con todo, el parqué brasileño perdió este viernes 1.879 unidades a su puntuación acumulada.

El volumen de negocios en la bolsa de Sao Paulo alcanzó los 20,678 millones de reales (unos 5,315 millones de dólares) en un total de 1.992.695 operaciones financieras.

Además de Petrobras, también perdieron los títulos preferenciales y ordinarios de la estatal Eletrobras al caer un 4.97 % y un 5.24%, respectivamente.

En el terreno positivo, fue una buena jornada para el sector cárnico, pues los papeles del gigante JBS avanzaron un 4.44 %, mientras que los de la firma BRF subieron un 1.71%.

Las acciones más negociadas fueron las preferenciales de Petrobras, las similares de Itaú-Unibanco, la mayor entidad financiera privada del país, y las ordinarias de Vale.