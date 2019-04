OMS valora la atención brindada por Colombia a migrantes venezolanos

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, valoró este martes el trabajo que ha hecho Colombia para atender a los migrantes venezolanos y consideró clave en esa labor la "solidaridad" del país suramericano.

"Yo quisiera agradecer de corazón a Colombia por la forma como están tratando a los migrantes como hermanos y hermanas. Yo creo que la solidaridad siempre es la clave para poder ayudarnos", afirmó Adhanom en una rueda de prensa en Cartagena de Indias, donde se reunió con el presidente Iván Duque.

Según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el número de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo ha alcanzado los tres millones y más de un millón de ellos están en Colombia.

En ese sentido, el director de la OMS señaló que conoce "la presión que esto puede ejercer en Colombia, en especial en el sistema de atención de la salud", razón por la cual invitó a los ciudadanos del país a que sigan con ese esfuerzo por atender a los venezolanos.

Al respecto, Duque aseguró que la Organización ha visto la respuesta de Colombia, pese a "los recursos precarios y las limitantes fiscales". "Colombia ha atendido los desafíos más grandes, entre ellos, la forma como ha abordado lo que ha sido el surgimiento de casos de sarampión en el territorio", añadió.

Adhanom, quien fue ministro de Salud de Etiopía entre 2005 y 2012 y luego canciller hasta 2016, también participó de una reunión del Grupo Mundial de Política del organismo junto a la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne.

Por otra parte, el director de la OMS destacó que el Gobierno colombiano "está muy comprometido en la prevención de las enfermedades no transmisibles y la obesidad". "Le he dicho al señor presidente que vamos en la dirección indicada, ya que la atención primaria es la respuesta para tratar enfermedades transmisibles y no transmisibles", manifestó, y agregó que el país suramericano puede "ser un campeón en la atención primaria y en la lucha contra el sida".

En ese sentido, Duque resaltó que Adhanom haya hecho "un llamado a que Colombia juegue un papel de liderazgo mundial y regional en la campaña contra el VIH sida". "Tenemos casos de incidencia y de prevalencia en el territorio, pero hemos logrado armonizar políticas para ser efectivos en contener esa gran enfermedad, para que no siga causando daños en el país. Creo que el trabajo, de la mano con la Organización Mundial de la Salud, para enfrentar el VIH Sida es muy importante", señaló Duque.

El mandatario colombiano afirmó que Adhanom valoró además los esfuerzos de su país para reducir el cáncer de pulmón y de cérvix, lo que demuestra "la respuesta institucional, las capacidades que Colombia ha desplegado para enfrentar esos fenómenos".

"La OMS pudo conocer las políticas públicas de nuestro Gobierno en temas tan importantes como las enfermedades mentales (...) la política que lanzamos recientemente para prevenir el consumo de drogas y estupefacientes en el territorio, y también la política para enfrentar la obesidad y generar buenos hábitos alimenticios en el país", aseveró.