Gobierno mexicano felicita a Pedro Sánchez por victoria electoral

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, felicitó este lunes al "pueblo español" por la jornada electoral del domingo y dirigió sus "mejores deseos" al futuro Gobierno de España, que previsiblemente seguirá liderado por el socialista Pedro Sánchez.

"Felicidades al pueblo español por la jornada democrática de ayer y nuestros mejores deseos a Pedro Sánchez y al nuevo Gobierno que se integrará a partir de ahora. ¡Enhorabuena!" publicó el canciller mexicano en su cuenta Twitter.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, constató durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional la victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aunque evitó opinar sobre la situación política de España.

"Como sabemos, le fue bien al movimiento liberal (progresista) español. No sucedió lo mismo con el movimiento conservador, que no avanzaron, no les alcanzó", aseveró el presidente.

López Obrador dijo que no se va a "involucrar" en "asuntos que corresponden a otros pueblos" e insistió que su Gobierno busca tener "buenas relaciones con todos los Gobiernos del mundo".

"Vamos a ser muy respetuosos para cumplir los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos", reiteró el mandatario mexicano.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue recibido el pasado 31 de enero por López Obrador en el Palacio Nacional de Ciudad de México, convirtiéndose en el primer mandatario extranjero que se reunía con el nuevo mandatario mexicano.

Ambos expusieron una fuerte sintonía al liderar dos Gobiernos progresistas en cada lado del Atlántico, sin embargo la relación se enfrió en marzo cuando López Obrador exigió disculpas a España por los agravios de la conquista española del actual México.

Ante esto, el Gobierno de España y líderes de distintos partidos políticos rechazaron pedir perdón a México por la actuación de los españoles durante al conquista del país latinoamericano hace 500 años.

Sánchez opinó entonces que López Obrador incumplió "las formas" al hacer pública la carta en la que exigía disculpas a España por la conquista, pero sostuvo que la relación con el país está "por encima" del mandatario mexicano.

"Si me apura, (la relación bilateral) está muy por encima de López Obrador y de mí mismo. Hay algo muy especial de los españoles con México y me atrevería a decir de México con España", señaló Los socialistas españoles (PSOE), liderados por Sánchez, quienes ganaron las elecciones de este domingo con unos resultados que los obligará a formar una mayoría de Gobierno con otros partidos, mientras que la ultraderecha entra con fuerza en el Parlamento.

El PSOE logró 123 diputados, en un Congreso de 350 escaños, tras conseguir un 28.69 % de los votos (con un 99.53 % escrutado), lo que supone una fuerte subida sobre los 84 legisladores que tenía hasta ahora.