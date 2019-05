Reportan un muerto durante las protestas en Venezuela

Un venezolano de 24 años, identificado como Samuel Enrique Méndez, falleció este martes durante las protestas en el estado de Aragua (centro) desatadas tras el intento del opositor Juan Guaidó de liderar un levantamiento militar, informó la ONG Provea, que no detalló las causas de la muerte.

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, llamó a "toda Venezuela a las calles" para continuar este miércoles la que denomina la "Operación Libertad", con la que espera que abandone el poder el gobernante Nicolás Maduro, a quien no se refirió de forma directa.

"Maduro no tiene respaldo ni respeto de la Fuerza Armada, mucho menos del pueblo de Venezuela porque no protege a nadie, no ofrece resultados, no ofrece soluciones", dijo Guaidó en un video publicado en sus redes sociales.



"Tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela, hoy Maduro no tiene el respaldo de la Fuerza Armada, es un día histórico para el país", añadió.

Noticia en desarrollo ...