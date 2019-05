La tensión en Venezuela subió de nivel este sábado en Venezuela cuando manifestaciones de la oposición y el Gobierno continuaron en las calles, mientras en otras zonas del país se reportaba la caída de un helicóptero militar y la emboscada a militares y policías, que dejó seis muertos de las fuerzas oficiales.

Los cuatro militares, uno de ellos un general, y dos funcionarios policiales fueron asesinados este sábado en una emboscada en el estado de Aragua, en el centro-norte de Venezuela, informó a Efe una fuente con conocimiento del caso.

Se desconocen los nombres de las víctimas y las causas del suceso, que ocurrió en una zona boscosa de la carretera que une las localidades de Magdaleno y Palo Negro, donde la Fuerza Armada venezolana maneja una unidad agrícola.

Tampoco se indicó si los uniformados fueron despojados de sus pertenencias y armas de fuego reglamentarias, pero sí que el Gobernador de la entidad, Marco Torre, y el director de la policía científica, Douglas Rico, coordinan las labores de investigación.

Los funcionarios policiales pertenecían al cuerpo del estado de Aragua, mientras que los militares al componente aviación y estaban afincados en la Base Aérea El Libertador (BAEL), también ubicada en esta entidad.

Hasta el final de la tarde de este sábado, ninguna autoridad militar se había pronunciado sobre el suceso.

La violencia criminal es frecuente en Venezuela, un país que padece una "epidemia", de acuerdo con la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Según esta misma ONG, en 2018 murieron 23.047 personas en hechos violentos -la mayoría de ellos cometidos con armas de fuego-, lo que arrojó una media de 81,4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

CAE HELICÓPTERO

Entre tanto, un helicóptero del Ejército venezolano con siete tripulantes a bordo se precipitó a tierra en un sector boscoso del municipio caraqueño de El Hatillo, informó este sábado Elías Sayegh, autoridad municipal, sin detallar el estado de los pasajeros.

Nuestro equipo de Protección Civil El Hatillo apoyando labores de búsqueda", dijo la autoridad municipal en su cuenta de Twitter, sin adelantar más información.

Esta misma jornada, la oposición organizó concentraciones hacia los principales cuarteles militares del país para exigir a los militares que "se pongan del lado de la Constitución" y apoyen el reclamo de Guaidó, quien en enero pasado proclamó un Gobierno interino que aún no se posiciona del poder.

El grupo más numeroso se dirigió hacia el control militar de la residencia presidencial La Casona, que hace años no ocupa ningún mandatario, donde fueron frenados por un grupo de policías que cortaban el paso equipados con equipos antidisturbios.

PLANTONES EN CUARTELES

Allí, los manifestantes, la mayoría de ellos de avanzada edad, intentaron dialogar y entregar el documento de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que les garantiza el perdón jurídico si se rebelan contra Maduro.

"He venido porque hay que luchar por la libertad, en este país, cada día vamos de mal en peor, no tenemos comida, no tenemos medicinas, no tenemos ningún beneficio de lo que el gobierno está llamado a hacer", comentó a Efe Martín Mora, una de las personas que acudieron hasta el lugar.

Tras una breve espera, se unieron al grupo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) también con equipos antidisturbios y algunos con máscaras de gas.

El comandante del grupo de la GNB recibió el documento y posteriormente lo quemó, según pudo constatar Efe mientras afirmaba que no iban a traicionar su deber.

El pasado martes, Guaidó lideró un efímero levantamiento militar con una veintena de militares y el líder de su partido, Leopoldo López, pero el movimiento fue controlado por uniformados leales a Maduro sin que se reportaran bajas.

EE.UU. CONDENA REPRESIÓN

Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, afirmó este sábado que "la represión" llevada a cabo por el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "no tiene límites" y aseguró que fuerzas del "régimen" hirieron a "muchos" feligreses cuando "atacaron" una misa.

"La represión perpetrada por Nicolás Maduro no tiene límites. Fuerzas del régimen atacaron un servicio católico, introduciendo motocicletas en la iglesia, empleando gas lacrimógeno e hiriendo a muchos", escribió Pompeo en su cuenta de Twitter.

Aunque el funcionario no entró en detalles sobre el incidente, todo hace indicar que se refería a la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el pasado 1 de mayo en una iglesia de la diócesis venezolana de San Cristóbal.

El obispo de esta diócesis, monseñor Mario Moronta, afirmó en un comunicado ese mismo día que fuerzas gubernamentales "ingresaron en moto dentro del templo", cuando la misa estaba finalizando y que solo la intervención del párroco Jairo Clavijo impidió que la situación pasara a mayores en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Barrio Sucre de San Cristóbal.

En su tuit de este sábado, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el apoyo de Washington al "proceso pacífico" del líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de Venezuela en enero y el pasado martes de madrugada encabezó un alzamiento en Caracas.

Asimismo, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, compartió a través de esta misma red social un vídeo en el que el presidente Donald Trump expresaba su apoyo a "la justa lucha en búsqueda de la libertad del pueblo de Venezuela" y conminaba a Maduro a que pusiera fin a su "brutal represión".

MADURO CON MILITARES

Precisamente este sábado, el presidente Maduro hizo un llamamiento a las Fuerzas Armadas venezolanas para que se "mantengan más unidas que nunca", tras el fallido levantamiento opositor del pasado martes.

"No somos un país débil ni desvalido, somos un país con una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está cada vez más unida, más cohesionada y más leal que nunca", dijo Maduro durante una intervención en el municipio de Pao, en el estado Cojedes (noroeste).

La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato de seis años que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, al considerar ilegítimas las elecciones de mayo del año pasado, asegura que el país atraviesa una "emergencia humanitaria compleja" y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla.