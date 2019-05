Estados Unidos ve "un camino hacia adelante" en negociación con Corea del Norte, según Mike Pompeo

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo el domingo que aún ve "un camino hacia delante" en las conversaciones con Corea del Norte sobre la desnuclearización, incluso después de la última serie de pruebas realizadas por Pyongyang.

"Seguro, es una situación grave y nosotros sabíamos que el camino a la verificación de una completa desnuclearización sería accidentado y largo", dijo al programa "This Week" de la cadena ABC. Sin embargo, "seguimos creyendo que hay un camino hacia delante", añadió.

Medios estatales de Corea del Norte afirmaron el domingo que el líder norcoreano, Kim Jong Un, supervisó el sábado una prueba de lanzacohetes de largo alcance y armas tácticas teledirigidas, después de que el simulacro despertara preocupaciones de que Pyongyang estaría intensificando actos de provocación por el estancamiento de las negociaciones con Estados Unidos.

Las pruebas han sido vistas como una señal de la frustración de Pyongyang por la paralización del diálogo, que tiene el objetivo de aliviar las sanciones que pesan sobre Corea del Norte a cambio de su desarme nuclear.

Pompeo dijo a "This Week" que los cohetes lanzados el sábado eran relativamente de corto alcance y que no habían cruzado ninguna frontera internacional, al haber sido lanzados a aguas en el este de Corea del Norte. "No representan una amenaza para Estados Unidos, Corea del Sur o Japón", indicó.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que los expertos seguían estudiando las pruebas realizadas, pero fue cuidadoso en no decir si éstas violaron los acuerdos alcanzados en 2018 en Singapur, cuando el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano se reunieron por primera vez.

Trump pareció ignorar los ensayos, al señalar el sábado en un tuit: Kim "sabe que estoy con él y no quiere romper su promesa. ¡El acuerdo se cumplirá!".

Desde el fracaso de una cumbre de seguimiento en febrero pasado en Hanói entre Trump y Kim, las dos partes han estado enfrentadas.