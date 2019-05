Siete diputados opositores irán a juicio por apoyar un fallido alzamiento militar contra el gobierno venezolano, hecho por el cual EE. UU. anuló este martes sanciones a un exjefe de Inteligencia como recompensa por lo que Washington consideró su respaldo a la sublevación.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó la “responsabilidad” de seis congresistas en traición a la patria, conspiración y rebelión civil, entre otros delitos, tras los hechos del 30 de abril cuando una treintena de militares se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro.

Se suman al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, cuyo procesamiento penal ya había sido autorizado por el TSJ el jueves pasado también por la insurrección liderada por el opositor Juan Guaidó.

Ante el fallo contra los diputados, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, calificó al TSJ de “herramienta política para un régimen que usurpa la democracia” y advirtió que Washington puede responsabilizar a sus 25 miembros por no proteger los derechos del pueblo venezolano.

Pocas horas después, a solicitud del Supremo, la oficialista Asamblea Constituyente despojó de su inmunidad a los siete congresistas: Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo De Grazia y Richard Blanco.

“Cada quien asuma su responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra hoy: abrir el camino para enjuiciar a quienes participaron activamente” en la sublevación, anunció el presidente de la Constituyente y número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

De todas maneras, el TSJ consideró que como los delitos fueron cometidos de manera “flagrante”, los dirigentes carecen de fuero. Así instruyó al fiscal general, Tarek William Saab, a tramitar las causas en los tribunales comunes.

EE. UU. anima a otros militares

Este es un nuevo capítulo en la pugna por el poder que mantienen Maduro y Guaidó, reconocido como presidente interino por una cincuentena de países, en el contexto de la peor crisis económica en la historia moderna del país petrolero.

Principal valedor internacional de Guaidó, EE. UU. buscó aumentar este martes su presión a Maduro, al anunciar el levantamiento de sanciones económicas contra el exjefe de inteligencia de Venezuela, Christopher Figuera, afirmando que este apoyó el levantamiento.

“Espero que las acciones que nuestra nación está tomando hoy animen a otros a seguir el ejemplo” de Figuera, expresó Pence, en Washington.

Esta fue la primera confirmación por parte de un alto funcionario del apoyo de Figuera al alzamiento liderado por Guaidó, quien consideró la insurrección como el inicio de la llamada “Operación libertad”, con la que busca sacar a Maduro del poder.

La medida de EE. UU. es “una clara demostración” de que las sanciones económicas de ese país contra funcionarios venezolanos “no tienen nada que ver con lavado de dinero, narcotráfico, derechos humanos”, sino que son una “persecución política”, aseveró Cabello.

Guaidó denuncia persecución

Poco antes, en una sesión en la que participó Guaidó, la Asamblea Nacional -Legislativo-, único órgano de Venezuela en poder de la oposición, aprobó un acuerdo en “desconocimiento de cualesquiera atentados en contra de la inmunidad parlamentaria de los diputados”.

En un discurso en el hemiciclo, al cual no pudieron ingresar periodistas por orden de militares, Guaidó criticó que “la única respuesta que tiene el régimen es perseguir, porque ya no gobiernan, porque ya no tienen mando”.

“Hoy este Parlamento ofrece las soluciones que no puede ni va a poder dar el régimen y por eso ya está derrotado. Hoy Maduro, quien usurpa funciones, ya está derrotado”, señaló Guaidó.

El propio jefe parlamentario fue despojado de su inmunidad el 2 de abril por la Constituyente, que autorizó al máximo tribunal a enjuiciarlo penalmente por usurpar las funciones de Maduro, sin que esto se haya producido.

Desde Costa Rica, el Grupo Internacional de Contacto (GIC) para Venezuela, de países europeos y latinoamericanos, condenó “los procesos judiciales defectuosos destinados a criminalizar la protesta y la opinión política, tales como los procesos iniciados contra varios representantes de la Asamblea Nacional”.

Tras su reunión ministerial, el GIC anunció también una misión de alto nivel a Venezuela para acompañar la distribución de ayuda humanitaria en el país agobiado por la falta de alimentos y medicinas, y para promover el acercamiento de las partes para superar la crisis política.