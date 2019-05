Maestra en EEUU debe pagar suplente mientras recibe tratamiento para tratar cáncer

Una maestra de la escuela primaria Glen Park de San Francisco, en California (EE.UU.), debe pagar unos 200 dólares diarios por una suplente mientras recibe tratamiento por cáncer de seno, informaron medios locales.

La maestra de segundo grado, con 17 años de labor docente y cuyo nombre no se ha divulgado, está de baja por el resto del año escolar para someterse a tratamientos por el cáncer. Los padres de alumnos están airados después que se enteraron de que el distrito escolar cobra a la maestra por el servicio de una suplente, señaló el diario San Francisco Chronicle.

"Los padres y madres están furiosos y no pueden creer que esto ocurra", dijo al diario Amanda Fried, quien tiene una hija en preescolar y otra en tercer grado. "Tiene que haber algún error", añadió.

Pero no hay un error, y el pago está de acuerdo con una ley estatal que afecta a otros muchos docentes. "Esto no ocurre solo en San Francisco", según la portavoz del distrito escolar, Laura Dudnick.

"No es una regla solo de este distrito", aseguró. Los docentes en las escuelas públicas de California no contribuyen al fondo estatal de seguro por incapacidad y, por lo tanto, no reciben los beneficios del programa.

En 1976 la legislatura y el Gobierno de California incorporaron al código de educación la estipulación de que los maestros de escuela pública pueden tomar licencia por enfermedad o lesiones por hasta cinco meses con la deducción del costo de un docente suplente.

La ley permite que los distritos escolares descuenten del sueldo del docente enfermo el pago para un suplente, aún si no se ha contratado uno. Y suplencia no es barata. Una vez que un docente ha usado los 10 días anuales de licencia por enfermedad, empezará a tener el descuento por un suplente a un costo que va desde 174,66 dólares hasta 240,26 dólares por día.

La cadena NBC News informó de que varias familias con alumnos en la escuela Glen Park han recolectado ya más de 13.000 dólares para cubrir el pago de la suplente de la maestra enferma, quien cuenta con otro respaldo: una "bolsa de días por enfermedad" en su gremio de docentes disponible para los miembros que los necesiten.

Susan Solomon, presidenta de Educadores Unidos de San Francisco, dijo a NBC que el gremio planteará este asunto durante la próxima ronda de negociaciones de un convenio colectivo.