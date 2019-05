El senador Rick Scott, republicano por Florida y ex gobernador, aseguró en un artículo de opinión publicado por The New York Times este viernes que la opción militar en Venezuela podría convertirse en una necesidad para proteger la seguridad de EE.UU. y la región.

Scott abre su texto explicando que como veterano de la Armada, siempre es precavido con el uso de la fuerza militar y que hace tiempo hizo las pases con el hecho de que EE.UU. no puede "reparar todos los males del mundo".

Señaló queEE.UU., "faro de esperanza y libertad", nodebería usar la fuerza militar a menos que sea absolutamente necesario. En el caso de Venezuela, expusoque lo que ocurre en el país sudamericano es "una tragedia humana", una crisis hecha por el ser humano.

Sin embargo, expone que lo que lo hace pensar en la opción militar va más allá, es"nuestro propio interés. Venezuela está en nuestro hemisferio. Tropas rusas ya están en Venezuela", apuntóScott.

"No queremos otra Siria en nuestro hemisferio - un lugar donde poderes extranjeros y grupos terroristas puedan instalar campamentos y sembrar la discordia en todo el continente. Consideren las ramificaciones que esto tendrá en nuestra frontera sur y para la estabilidad de EE.UU.", reflexionó el senador.

Aseguró que las caravanas de migrantes centroamericanos que llegan por la frontera sur de EE.UU. "palidecerá en comparación" al éxodo masivo que habrá si el presidente en disputa, Nicolás Maduro, se desatara "bajo la dirección de Rusia y Cuba".

Scott señaló que no tiene ningún interés en "dictaminar nada al pueblo de Venezuela", pero confiesa que EE.UU. nunca deberá permitir "otra Cuba".

"Creo absolutamente que sí deberíamos dictaminar algunas cosas a los rusos, los cubanos y los chinos. No, no les permitiremos armar tiendas en Venezuela. No les permitiremos tomarel control de ese país, y no les permitiremos establecer ninguna presencia militar en nuestro hemisferio", se lee en el texto.

En el editorial, expuso que "respeta a aquellos que son cautelosos sobre el peligro de una intervención militar. Yo suelo estar entre ellos. Pero también es tiempo dereconocer que la inacción puede ser un curso igualmente peligroso”.

Apenas un día antes, Scott pidió en un mensaje en Twitterque EE.UU. considere un bloqueo naval a Cuba para hacer cumplir las sanciones petroleras a Venezuela pues estaría claro que las sanciones destinadas a bloquear el flujo de petróleo de la nación sudamericanaa la isla no están funcionando.

Desde el presidente Donald Trump, pasando por el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, hasta el asesor de seguridad de la Casa Blanca John Bolton han asegurado en más de una ocasión que "todas las opciones están sobre la mesa" cuando se trata de la crisis venezolana.

Sin embargo, señalan que hasta el momento continuarán usando todo el peso diplomático y económico de EE.UU. para lograr una transición pacífica.