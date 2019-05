En un discurso público, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que recibió "con alegría" la comunicación de parte de la cancillería china en la que dice que se aproxima a una solución, a través del Grupo de Contacto.

El Grupo Internacional de Contacto está conformado por la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, así como por Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia.

También reveló haber pedido este sábado a su representante diplomático en EE.UU., Carlos Vecchio, reunirse con el Comando Sur de ese país para

coordinar una posible cooperación ante la crisis venezolana.

"Hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato y como se vio a través de Twitter con el Comando Sur y el almirante para poder establecer relaciones directas en materia de cooperación", dijo el líder opositor frente a decenas de personas que se concentraron en una plaza del este de Caracas.

Reconoció, también, haber conversado el viernes con el presidente de Colombia, Iván Duque, y reiteró su apoyo "al pueblo hermano, que indirectamente también ha sufrido parte de la tragedia que estamos viviendo".





Según informe de inteligencia, añadió, "el 50 por ciento del ELN está operando" y, por ello, "el presidente Duque cuenta con el presidente legítimo de Venezuela para vencer el terrorismo y sabemos, por al comunicación que sostuvimos ayer, que también contamos con Colombia y la región para vencer este flagelo".

DICTADURA DEBILITADA

"El cese de la usurpación está a la vuelta de la esquina; muchos más de las fuerzas armadas se van a poner del lado de la constitución”, dijo Guaidó.

En su intervención, el presidente encargado enfatizó en que para intimidar al pueblo, al régimen de Nicolás Maduro "solo le queda spray… Solo le queda pinturita...

Pero no quiero minimizar el hostigamiento que eso significa, no quiero minimizar que fue algo articulado porque era el mismo mensaje en todos los estados. El mismo mensaje de amenaza a los disputados, a los dirigentes, para hacer ver que tienen una fuerza que no tienen..."





"¿Para qué enviar una o dos personas a marcar casas de dirigentes? El objetivo de los entes es para generar miedo, que ojo... Ese es el objetivo: Terror de Estado", añadió Guaidó, quien señaló que ni con pintura, cárceles o grúas van a lograr detener la lucha.

INSISTE EN CONTACTOS CON MILITARES

Agregó que lo ocurrido el 30 de abril no fue un intento fallido, ya que los militares también se han hecho presentes en Cúcuta. “También reconocemos que son más los que se van a pronunciar. No tenemos miedo de decir que sí hemos hablado con la fuerza armada, que sí hemos hablado con todos los que están dispuestos a abonar en el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres”, señaló.

Incluso, señaló que dentro de la Guardia Venezolana no hay confianza, por lo que, según él, existen fuerzas armadas cubanas dentro del régimen donde hay desconfianza unos con otros.

"Maduro esta de salida, Maduro está derrotado, Maduro está débil y es evidente", aseguró.