Supremo español autoriza a líderes catalanes presos electos participar en la constitución del Parlamento

El Tribunal Supremo español anunció este martes que autoriza a cinco líderes independentistas presos, juzgados actualmente por el intento de secesión de octubre de 2017, acudir a la sesión constitutiva del Parlamento tras haber sido electos en las elecciones de abril.

"Esta sala autoriza la salida del centro penitenciario de los cinco solicitantes, para que asistan a las respectivas sesiones constitutivas del Congreso de los Diputados y el Senado", señaló el Supremo en un comunicado.

Una vez culminada la sesión prevista el 21 de mayo, volverán a ser recluidos en prisión preventiva, informó el tribunal, que les denegó la petición de libertad provisional.

Cinco de los 12 líderes independentistas juzgados actualmente en el Tribunal Supremo resultaron escogidos para el Congreso y el Senado en las elecciones legislativas celebradas el 28 de abril en España.

Consiguieron escaño en el Congreso el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, los ex "ministros" regionales Josep Rull y Jordi Turull y el activista Jordi Sánchez. En el Senado, salió escogido el ex "ministro" regional Raul Romeva.

Desde febrero, todos ellos están siendo juzgados por rebelión por la organización de un referéndum ilegal y la fallida proclamación de independencia producidos en octubre de 2017 en Cataluña.

Nueve de los doce acusados, entre ellos los cinco parlamentarios, llevan más de un año en prisión preventiva.

El tribunal autoriza su salida de la prisión pero pide que sean "debidamente custodiados" y que la presidencia de las dos cámaras adopte las decisiones necesarias para que se "pueda garantizar su seguridad", según señala en su auto.

No obstante, el Supremo rechaza suspender el juicio como reclamaban las defensas de los cinco electos alegando que, según la ley española, el Congreso y el Senado deben autorizar a la justicia los procesos contra los parlamentarios.

"No forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o senador si su incorporación a las listas y su elección han tenido lugar cuando ya se había iniciado el juicio oral", argumenta.

El proceso comenzó el 12 de febrero y actualmente se está tomando declaración a los testimonios propuestos por las defensas. Las penas solicitadas para los acusados por la fiscalía van desde los siete años hasta los 25 que reclama en el caso de Oriol Junqueras.

El ex vicepresidente, también candidato de su partido Izquierda Republicana a las elecciones europeas, conoció este martes que la autoridad electoral española le denegó la solicitud de participar en un debate en la televisión pública regional.

La cadena quería que Junqueras participara este martes a las 20H00 GMT en el debate a través de videoconferencia desde la cárcel pero la Junta Electoral lo rechazó por "resultar incompatible con el régimen general de horario del centro penitenciario", según la resolución facilitada por su formación.