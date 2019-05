El ambiente vive una situación difícil, según la ONU

El ambiente vive una "situación difícil" que tiene entre sus mayores consecuencias la contaminación del aire, un fenómeno que está asociado a la muerte prematura de cerca de 220.000 personas cada año en las Américas y cuya mitigación requiere de más acciones, alertó la ONU de cara al Día Mundial del Medio Ambiente.

El director regional de ONU Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, Leo Heileman, habló en una entrevista con Acan-Efe en la Ciudad de Panamá sobre cómo el desarrollo humano y la demografía está impulsando la contaminación en todos los aspectos, incluido el aire, que es ahora mismo el mayor desafío ambiental para la salud humana.

El próximo 5 de junio se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente y este año el tema de la efeméride global es la lucha por un planeta #SinContaminaciónDelAire.

Pregunta (P): ¿Por qué se escogió el lema "Sin Contaminación Del Aire" para el día Mundial del Medio Ambiente?

Respuesta (R): Escogimos el tema porque es un asunto gigantesco y las cifras son sorprendentes a nivel mundial y regional. Por ejemplo, los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que cada año se registran 7 millones de muertes prematuras por la alta contaminación atmosférica (...) en América Latina y el Caribe, se calcula que más de 200.000 personas fallecen prematuramente cada año.

Los tipos de contaminantes son muy variados, los principales son partículas de carbono negro, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre, hidrocarburo, plomo, ozono y mercurios.

Todo esto forma un complejo que afecta la salud y está muy relacionado con muchas formas de fallecimientos. Latinoamérica no es la peor región del mundo, pero la realidad es que hay ciudades importantes en las que la contaminación atmosférica es impresionante y preocupante.

P: En el ránking de los países de Latinoamérica ¿cuáles son los que tienen más baja calidad del aire?

R: La baja calidad del aire en el área de Asia y el Pacífico es alarmante, pero en nuestra región no es tanto. Según el reporte Mundial de Calidad del Aire 2018 de Air Visual y Greenpeace, los que tienen peores índices de contaminación son Perú, Chile, México, Brasil, Colombia y Puerto Rico, pero en términos de ciudades a nivel del mundo están Ciudad de México (30), Lima (22) y Santiago (20).

P: ¿Qué iniciativas contra la contaminación ambiental están tomando los países y ONU Medio Ambiente para contrarrestar los daños?

R: Se han tomado decisiones en temas de acciones conjuntas y en términos de política. ONU ha empujado acciones empresariales, como es el monitoreo de la situación, apoyo y comunicación. Hay la campaña de 'Respira la Vida', un programa en conjunto de la OMS, ONU Ambiente y la Coalición de Clima y Aire Limpio, enfocada en reducir los contaminantes de vida corta, tales como metano y carbono negro.

Hay una serie de políticas que se está haciendo, pero el problema se está incrementando por el desarrollo humano, y la demografía esta incrementando la industria y a la vez se está cortando los bosques para la producción agrícola.

El ambiente tiene una situación difícil para mantener un equilibrio entre la biodiversidad y el desarrollo humano sostenible.

P: ¿Considera que tras las iniciativas de ONU Medio Ambiente y los gobiernos, los actores y ciudadanos tienen conciencia de los daños que existen actualmente y de las consecuencia a futuro sobre la contaminación atmosférica?

R: Ahora hay mucha concienciación, información y reacción de la sociedad por el tema de cambio climático, pero lo que no sale tanto es el vínculo de la contaminación atmosférica y el cambio climático. Entonces estamos enfocando en un tema más global del clima, en lugar de los detalles de los contaminantes. Los informes indican que, basado en los esfuerzos y compromisos, no se va alcanzar el Acuerdo de París, que era no llegar hasta 2 grados centígrados de aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque los compromisos no son suficientes y el sector privado no está tan involucrado. El vínculo entre los contaminantes y el cambio climático es clave para que la gente entienda la relación directa y que ellos tomen acciones enfocados en esto. Es muy bueno protestar contra el cambio climático, pero es más (bueno) hacer acciones contra la producción de los contaminantes que tendrán consecuencia sobre el primero.

P: Si se tuviera que poner en cifras el costo de estas acciones ¿a cuánto ascendería y cuál sería el ahorro a nivel mundial?

R: Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en 2016 sobre las muertes prematuras relacionadas con la contaminación del aire, estimó que el costo global anual por causa de la contaminación atmosférica era entre 18 a 25 billones de dólares.

Esta es una cantidad increíble en términos de impacto del valor y costo a la sociedad. Es decir, que proteger el medio ambiente es una inversión rentable en términos del costo a gobiernos y la sociedad.

El sexto informe -Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO-6, por sus siglas en inglés)-, indica que las acciones y mitigaciones para llegar al Acuerdo de París va a costar 22 billones de dólares. Estamos hablando que el costo es menor que el del impacto, quizás es un poco difícil de comparar estos grandes números, pero es más barato y menos doloroso reducir la contaminación que pagar el costo de la salud y reparación después.