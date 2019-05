López Obrador descarta ley federal para matrimonios del mismo sexo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este viernes impulsar una ley federal para el matrimonio entre personas del mismo sexo, considerando que el colectivo LGBT ya tiene garantizado este derecho a nivel judicial.

"Ya hay un marco legal establecido, leyes tanto en la federación como en los estados, y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Y esto es lo que se va a respetar, básicamente", dijo el mandatario desde Palacio Nacional en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

Más de la mitad de los 32 estados de México tienen leyes en favor del matrimonio igualitario, entre estos la capital del país. Y en el resto, las parejas del mismo sexo, aunque no exista la normativa, pueden ampararse en una resolución de la Suprema Corte del 2016 que declaró inconstitucionales las leyes estatales que prohíben el matrimonio homosexual.

Con base en esta situación legal, López Obrador consideró que "ya están garantizados los derechos de las personas" para "ejercer su libertad". En el inicio de su mensaje, López Obrador reiteró que para construir "una auténtica democracia" se han de garantizar las libertades de "todos los mexicanos".

A continuación, Alexandra Haas, presienta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), recordó que muchos miembros del colectivo lésbico, gay, bisexual y transexual todavía viven con miedo en México y son víctimas de crímenes de odio. Según el informe "Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBTTT en México: Los saldos del sexenio 2013-2018" de la ONG Letra S, se reportaron 473 crímenes de odio durante el mandato de Enrique Peña Nieto.

Y según esta ONG se han reportado 28 asesinatos durante el sexenio de López Obrador, que arrancó el pasado 1 de diciembre. Haas indicó que se han establecido una serie de acciones en favor de la comunidad LGBT.

Entre estas, se impulsa la inclusión laboral para que no haya discriminación y, en las escuelas, el nuevo acuerdo educativo prioriza la inclusión y el respeto. Además, se garantizará que las investigaciones de crímenes de odio se lleven a cabo con protocolos de atención específicos para el colectivo. Y recordó que este jueves la Cancillería mexicana anunció que se podrán oficiar matrimonios igualitarios entre mexicanos en consulados de todo el mundo.

Antirretrovirales: El nuevo paradigma en atención de VIH, que se basa principalmente en optimizar la compra de medicamentos antirretrovirales, ha generado un ahorro de 1.700 millones de pesos (89,2 millones de dólares), dijo este viernes Hugo López Gatell, subsecretario de prevención y promoción a la salud de la Secretaría de Salud.

El funcionario aseguró que desde que se planteó este nuevo paradigma se logró evitar el desabastecimiento de medicamentos y mejorar los precios de compra de antirretrovirales, pues en algunos casos se redujo el costo hasta en 76 %. Dijo que estas nuevas medidas han permitido una "ágil e inteligente optimización médica de los tratamientos médicos y una mejor capacidad de negociación".

Hace unos días, afectados por el VIH denunciaron escasez de medicamentos en centros sanitarios de todo el país, el cual se dio principalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Campeche. Debido a ello, decenas de pacientes pidieron al Gobierno que asegure su tratamiento, sin el cual se pone en riesgo su vida.

Cartas al rey de España y al papa Francisco: Un periodista cuestionó a López Obrador acerca de la imposibilidad de consultar las cartas que envió exigiendo al rey de España y al papa Francisco que se disculparan por los abusos cometidos durante la Conquista española.

Reiteró que hay que "esperar" a que se "asienten" los ánimos para publicarlas, y adelantó que las misivas -que ya se filtraron en buena medida- podrían darse a conocer en junio. "Es una cuestión de respeto y diplomacia", resalto sobre este asunto.

Violencia contra periodistas: El subsecretario Encinas lamentó el asesinato este jueves del reportero Francisco Romero, el noveno periodista asesinado en lo que va de Presidencia de López Obrador, en el municipio de Playa del Carmen, en el Caribe mexicano.

Encinas explicó que Romero estaba inscrito en el programa de protección a periodistas y, según la investigación, había sido acompañado a su casa por escoltas pero luego salió del domicilio sin avisar y fue asesinado.

"Habrá que revisar la implementación de mediadas que se otorgan para la protección y tenemos que pedir a los beneficiarios que nos ayuden a cumplir con los parámetros de seguridad", apuntó.

Aumento del desempleo: Al ser cuestionado por el incremento del desempleo en el primer trimestre del año, del 3,1 % al 3,4 %, López Obrador respondió que "hay más oportunidades de trabajo en la actualidad" pero que no se registran.

El presidente alegó que cerca de 500.000 jóvenes están empleados gracias al programa de becas gubernamental Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que 200.000 jornaleros ya han sido contratados por el Gobierno para la plantación de árboles frutales en el sur del país. "Esto no se registra en las cifras de desempleo pero vamos bien, no me atrevería a decirles mentiras, a decir que vamos bien si no fuese cierto", aseveró.