Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

01 Enero 2008 |

8:32 p.m. |

END

El Papa ve “densas nubes” sobre futuro de la humanidad

Ciudad del Vaticano / EFE

El papa Benedicto XVI advierte de la existencia de “densas nubes” sobre el futuro de la humanidad en un mensaje difundido ayer con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Paz.



Esas nubes nacen de los conflictos existentes, como los de Oriente Medio; la carrera de armamentos, especialmente la nuclear; de la destrucción del medio ambiente, en el que vive la “familia humana”; y de lo que él observa como un debilitamiento de la familia tradicional.



Diplomático estadounidense asesinado a tiros en Jartum

Jartum /EFE

El diplomático estadounidense John Michael Granfield, y el conductor del coche en el que viajaba murieron ayer como consecuencia de los disparos de un hombre armado en Jartum, según confirmó el hospital privado Fadil, en el que estaba ingresado.



El atentado se produjo cuando Granfield, de 33 años, salía con su vehículo oficial de la embajada británica, tras participar en las celebraciones por el Año Nuevo junto a otros representantes extranjeros en Jartum.



Decenas de muertos en Kenia en incendio provocado

Nairobi / EFE

Entre 35 y 40 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron ayer dentro de una iglesia de Kenia que fue incendiada por grupos de manifestantes, informaron fuentes policiales.



Según la edición digital del diario “Nation”, las fuentes dijeron que el suceso se registró en la localidad de Eldoret, en el oeste de Kenia, y las víctimas se habían refugiado en la iglesia porque sus viviendas habían sido incendiadas.



Eslovenia asume la presidencia de la UE

Zagreb / EFE

Eslovenia asumió como primer país ex comunista la presidencia de turno de la Unión Europea (UE), con el principal enfoque en alcanzar una solución para el conflicto en torno a la provincia serbia de Kosovo e impulsar la ratificación del nuevo Tratado de Reforma de la Unión.



La pequeña república ex yugoslava, de 2 millones de habitantes, es también el primero de los doce nuevos Estados que se adhirieron a la UE entre 2004 y 2007 en ejercer una presidencia comunitaria.



Revolución cubana inicia cuenta atrás hacia el medio siglo

La Habana / EFE

La revolución cubana comenzó ayer la cuenta atrás hacia su medio siglo en medio del proceso electoral para renovar sus órganos de poder, la tarea de responder a problemas económicos reiteradamente denunciados y la incógnita del futuro político de su líder, Fidel Castro.



El jefe de la revolución señaló en un mensaje a la nación que la entrada de lleno en el año 50 simboliza el medio siglo de “resistencia heroica”, pero las tareas pendientes, como indicó el presidente provisional, Raúl Castro, el pasado 28 de diciembre en la última sesión de la legislatura en el Parlamento, no son pocas.



Chávez concede amnistía a involucrados en golpe

Caracas / EFE

El presidente venezolano, Hugo Chávez, promulgó una amnistía política para los presos o procesados por delitos políticos, principalmente para los involucrados en el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en 2002, y un indulto para presos comunes.



Tras destacar que en Venezuela no existen presos por expresar sus ideas políticas, por lo que “nadie puede hablar de presos políticos ni de perseguidos políticos”, Chávez dijo que los beneficiados con su decisión sí cometieron delitos políticos y que su suerte fue o estaba siendo decidida en los tribunales.



Polisario confirma que irá a negociaciones con Marruecos

Argel / EFE

El Frente Polisario confirmó que participará en la próxima ronda de negociaciones con Marruecos sobre el futuro del Sahara Occidental, previstas del siete al nueve de este mes en la localidad de Manhassat (Estados Unidos).



En el mismo comunicado que hace referencia a su participación, el movimiento independentista saharaui anuncia diversos cambios en su dirección, entre ellos la sustitución de su representante en España, Brahim Ghali, por Bouchraya Beyoun.



Hamás responsabiliza a Al Fatah por muertos en Gaza

Gaza / EFE

El Movimiento de la Resistencia Islámica (Hamás) responsabilizó a los nacionalistas de Al Fatah, que celebran el 43 aniversario de su fundación, de los ocho muertos registrados en los enfrentamientos de los últimos dos días.



El jefe de emergencias del Ministerio de Sanidad, Moaweya Hassanein, funcionario del Gobierno de facto encabezado por el depuesto primer ministro Ismail Haniye, informó de que además de los ocho muertos, más de 30 personas resultaron heridas. Fuentes hospitalarias elevaban a más de 70 los heridos por armas de fuego y lesionados a golpes.



Volcán Llaima entra en erupción en sur de Chile

SANTIAGO /AFP

El volcán Llaima, uno de los más activos de Chile, ubicado en el sur del país, entró la tarde de este martes en erupción, con grandes fumarolas que obligaron a la evacuación de un centenar de personas, según informó la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi).



El volcán, localizado en las cercanías de la ciudad de Temuco, a unos 900 km al sur de Santiago, expulsó material sólido y fumarola desde uno de sus dos cráteres. Algunas llamas también eran visibles, según mostraron imágenes de la televisión local.